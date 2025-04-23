MLB》皮維塔7局好投封鎖老虎 教士開季24場勇奪7場完封勝

皮維塔今先發7局無失分，幫助教士擊敗老虎。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士與老虎進行3連戰第2場，靠著先發投手皮維塔（Nick Pivetta）7局無失分的帶領下以2：0擊敗老虎，團隊開季前24場比賽就拿下7次完封勝，並列大聯盟歷史最多。

2局上半教士發動攻勢，首名打者柏格茲（Xander Bogaerts）敲安上壘後，雖然接著兩棒都吞下三振，但今天擔任7棒的捕手狄亞茲（Elias Díaz）相中78.4英里（約126.2公里）的彈指曲球，一棒扛出左外野大牆外攻下2分。

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教士打線受到老虎先發佛雷爾提（Jack Flaherty）壓制，全場只靠狄亞茲的全壘打拿到分數，不過教士先發皮維塔的表現更加出色，封鎖老虎7局僅讓對手敲出2支安打沒有失分，送出6次三振及2次保送，8、9兩局接替的亞當（Jason Adam）與蘇亞雷斯（Robert Suarez）完美收尾，收下最後的勝利。

除了今年的教士外，大聯盟史上有6支球隊曾在開季前24場比賽就拿下7場完封，最近一次發生要追溯到1992年的亞特蘭大勇士，而該年勇士也順利闖進世界大賽，但最終以2勝4敗不敵藍鳥。

The @Padres toss their 7th shutout of the season behind 7 scoreless innings from Nick Pivetta. pic.twitter.com/VaCzDlDUNF — MLB （@MLB） April 23, 2025

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