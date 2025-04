MLB》皮維塔7局好投封鎖老虎 教士開季24場勇奪7場完封勝

皮維塔今先發7局無失分,幫助教士擊敗老虎。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士與老虎進行3連戰第2場,靠著先發投手皮維塔(Nick Pivetta)7局無失分的帶領下以2:0擊敗老虎,團隊開季前24場比賽就拿下7次完封勝,並列大聯盟歷史最多。

2局上半教士發動攻勢,首名打者柏格茲(Xander Bogaerts)敲安上壘後,雖然接著兩棒都吞下三振,但今天擔任7棒的捕手狄亞茲(Elias Díaz)相中78.4英里(約126.2公里)的彈指曲球,一棒扛出左外野大牆外攻下2分。

教士打線受到老虎先發佛雷爾提(Jack Flaherty)壓制,全場只靠狄亞茲的全壘打拿到分數,不過教士先發皮維塔的表現更加出色,封鎖老虎7局僅讓對手敲出2支安打沒有失分,送出6次三振及2次保送,8、9兩局接替的亞當(Jason Adam)與蘇亞雷斯(Robert Suarez)完美收尾,收下最後的勝利。

除了今年的教士外,大聯盟史上有6支球隊曾在開季前24場比賽就拿下7場完封,最近一次發生要追溯到1992年的亞特蘭大勇士,而該年勇士也順利闖進世界大賽,但最終以2勝4敗不敵藍鳥。

The @Padres toss their 7th shutout of the season behind 7 scoreless innings from Nick Pivetta. pic.twitter.com/VaCzDlDUNF