NBA季後賽》字母哥34分、18籃板白忙一場 溜馬收拾公鹿收2連勝

亞德托昆波。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬今在東部季後賽首輪G2團隊6人得分超過雙位數，以123：115擋住公鹿末節反撲，系列賽收下2連勝。

溜馬去年首輪以4：2淘汰公鹿，兩軍今年再度於首輪狹路相逢，溜馬首戰發揮團隊戰力旗開得勝，公鹿今則迎來先前因血栓問題缺陣的明星後衛里拉德（Damian Lillard），希望能扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

溜馬開賽氣勢如虹打出10：2攻勢，單節轟出40分，帶著10分領先進入次節，打完上半場握有68：60優勢，易籃後一度把分差擴大至16分，公鹿未放棄希望，末節靠亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、波提斯（Bobby Portis）輪流得手縮小分差，里拉德在倒數2分33秒外線破網，幫助公鹿追到113：115只剩2分差。

不過接下來西亞卡姆（Pascal Siakam）、內姆哈德（Andrew Nembhard）再回敬三分彈，也徹底撲滅公鹿反撲氣勢，終場以8分差拿下勝利。

西亞卡姆繳全隊最高24分，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）21分、12助攻，內姆哈德進帳17分，內史密斯（Aaron Nesmith）挹注16分，M.透納（Myles Turner）拿15分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）板凳出發貢獻14分。

公鹿方面，亞德托昆波34分、18籃板、7助攻，里拉德復出繳14分、7助攻，波提斯替補上陣挹注28分。

里拉德。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法