晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》米飯哥開轟、法官4安無用！ 守護者擊破洋基牛棚收5連勝

2025/04/23 10:14

賈吉單場4安，賽季打擊率高達4成11。（法新社）賈吉單場4安，賽季打擊率高達4成11。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基、守護者系列賽，作客的洋基儘管先馳得點，但牛棚卻遭到守護者串聯擊破，主場守護者以3：2逆轉洋基，取得系列賽前2場的勝利與近期5連勝，接下來將尋求系列賽的橫掃。

洋基「米飯哥」萊斯（Ben Rice）首局就敲出陽春砲助隊取得1：0領先，6局洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）高飛犧牲打取得2：0領先。

萊斯敲出本季第6轟。（路透）萊斯敲出本季第6轟。（路透）

6下守護者展開反擊，先用串聯安打打退先發沃倫（Will Warren），再靠著小萊特（Mark Leiter Jr.）的暴投追回1分，接著曼扎多（Kyle Manzardo）二壘安打以及馬丁尼茲（Angel Martínez）的適時安打助守護者打下3分大局反超比數。

後續守護者靠著堅實牛棚戰力赫林（Tim Herrin）、蓋迪斯（Hunter Gaddis）、史密斯（Cade Smith）聯手封鎖洋基，幫助6局失2分優質先發的先發拜比（Tanner Bibee）拿下本季第2勝。

史密斯關門成功。（美聯社）史密斯關門成功。（美聯社）

洋基本場比賽除了開轟的萊斯外，賈吉（Aaron Judge）有單場4安鐵支表現，賽季打擊率上升到驚人的4成11，而守護者打線當中關（Steven Kwan）單場雙安進帳，賽季打擊率3成41。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中