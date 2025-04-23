MLB》米飯哥開轟、法官4安無用！ 守護者擊破洋基牛棚收5連勝

賈吉單場4安，賽季打擊率高達4成11。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基、守護者系列賽，作客的洋基儘管先馳得點，但牛棚卻遭到守護者串聯擊破，主場守護者以3：2逆轉洋基，取得系列賽前2場的勝利與近期5連勝，接下來將尋求系列賽的橫掃。

洋基「米飯哥」萊斯（Ben Rice）首局就敲出陽春砲助隊取得1：0領先，6局洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）高飛犧牲打取得2：0領先。

請繼續往下閱讀...

萊斯敲出本季第6轟。（路透）

6下守護者展開反擊，先用串聯安打打退先發沃倫（Will Warren），再靠著小萊特（Mark Leiter Jr.）的暴投追回1分，接著曼扎多（Kyle Manzardo）二壘安打以及馬丁尼茲（Angel Martínez）的適時安打助守護者打下3分大局反超比數。

後續守護者靠著堅實牛棚戰力赫林（Tim Herrin）、蓋迪斯（Hunter Gaddis）、史密斯（Cade Smith）聯手封鎖洋基，幫助6局失2分優質先發的先發拜比（Tanner Bibee）拿下本季第2勝。

史密斯關門成功。（美聯社）

洋基本場比賽除了開轟的萊斯外，賈吉（Aaron Judge）有單場4安鐵支表現，賽季打擊率上升到驚人的4成11，而守護者打線當中關（Steven Kwan）單場雙安進帳，賽季打擊率3成41。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法