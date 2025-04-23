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NBA季後賽》兩戰贏了70分！雷霆再度打趴灰熊系列賽2：0領先

2025/04/23 10:02

吉爾吉斯亞歷山大與莫蘭特。（路透）吉爾吉斯亞歷山大與莫蘭特。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽G1打爆灰熊締造紀錄的雷霆，今天在G2表現依舊強勢，當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳出全場最高27分，率隊以118：99擊敗灰熊，系列賽取得2：0領先，且兩戰合計贏了對手70分。

經過附加賽拿下西部第8種子的灰熊，在季後賽首輪碰上聯盟龍頭雷霆，G1卻遭到痛宰，輸了51分創下G1史上最大分差紀錄。

今天力拚雪恥的灰熊，首節表現依舊不理想，單節打出17：32陷入落後，且上半場外線找不到準星，團隊三分球命中率僅26.7%，半場打完以52：70落後。

上半場雷霆進攻多點開花，吉爾吉斯亞歷山大、霍姆格倫（Chet Holmgren）和J.威廉斯（Jalen Williams）都繳出12分，灰熊方面只有莫蘭特（Ja Morant）一人得分上雙，半場拿下12分。

易籃後，灰熊在第3節打出15：8攻勢，一路緊追縮小到個位數差距。原以為出現生機，但在末節開局又被雷霆打出9：0攻勢，且團隊失誤無法控制，陷入20分落後，也無力逆轉戰局，吞下2連敗。

雷霆今天3人得分突破20分，吉爾吉斯亞歷山大拿下全隊最高27分、8籃板，威廉斯貢獻次高24分，霍姆格倫20分、11籃板；灰熊J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下全隊最高26分，莫蘭特23分、6助攻。

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