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MLB》離復出又邁進一步 克蕭第2場復健賽再飆4K

2025/04/23 10:51

克蕭今天在2A投第2場復健賽，3局送出4次三振，被打4支安打失掉1分。（資料照，法新社）克蕭今天在2A投第2場復健賽，3局送出4次三振，被打4支安打失掉1分。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）今年在傷兵名單中迎接開季，並於上週在小聯盟完成首場復健賽，而今他迎來了第2場復健賽，主投3局失掉1分，送出了4次三振，距離復出又邁進一步。

克蕭今天代表道奇2A球隊出賽，總計先發投了3局，被擊出4支安打失掉1分，另外送出4次三振。值得一提的是，克蕭這場還對上了皇家頭號農場新秀卡利亞諾內（Jac Caglianone），不過兩次對決都沒能解決他，第一打席被卡利亞諾內擊出二壘安打，第2次對決則被擊出一壘安打。

大聯盟官網報導指出，在正式開始復健賽前，克蕭透露自己的手臂狀態比腳趾傷勢還要好，如果順利克蕭可以在5月底離開60天傷兵名單，不過屆時還要看狀況，才決定是否讓他馬上回到大聯盟投球。

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