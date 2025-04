MLB》離復出又邁進一步 克蕭第2場復健賽再飆4K

克蕭今天在2A投第2場復健賽,3局送出4次三振,被打4支安打失掉1分。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇塞揚名投克蕭(Clayton Kershaw)今年在傷兵名單中迎接開季,並於上週在小聯盟完成首場復健賽,而今他迎來了第2場復健賽,主投3局失掉1分,送出了4次三振,距離復出又邁進一步。

克蕭今天代表道奇2A球隊出賽,總計先發投了3局,被擊出4支安打失掉1分,另外送出4次三振。值得一提的是,克蕭這場還對上了皇家頭號農場新秀卡利亞諾內(Jac Caglianone),不過兩次對決都沒能解決他,第一打席被卡利亞諾內擊出二壘安打,第2次對決則被擊出一壘安打。

大聯盟官網報導指出,在正式開始復健賽前,克蕭透露自己的手臂狀態比腳趾傷勢還要好,如果順利克蕭可以在5月底離開60天傷兵名單,不過屆時還要看狀況,才決定是否讓他馬上回到大聯盟投球。

Clayton Kershaw, meet Jac Caglianone.



MLB's No. 20 prospect drives a double the other way off the future Hall of Famer.@Royals | @nwanaturals | @KCRoyalsPD pic.twitter.com/5dFLGgxjZ8