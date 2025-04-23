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MLB》老爸之力沒發揮！ 大谷翔平苦吞3K、小熊打擊大戰再見道奇

2025/04/23 11:12

大谷翔平今天無安打還吞下3K。（法新社）大谷翔平今天無安打還吞下3K。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇作客小熊2連戰首戰形成一場打擊大戰，小熊在9下靠著阿瑪雅（Miguel Amaya）敲出追平轟，10下哈普（Ian Happ）一棒再見道奇，終場以11：10收勝。

首局道奇靠小熊三壘手沃克曼（Gage Workman）的失誤以及艾德曼（Tommy Edman）的3分砲，從小熊先發今永昇太手上取得3分領先，但下個半局道奇梅伊（Trevor May）也遭小熊打線一輪猛攻，單局被敲出6支安打狂失5分，2局道奇則靠帕赫斯（Andy Pages）的陽春全壘打追到4：5落後。

5下小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出2分砲助隊取得7：4領先，6上道奇史密斯（Will Smith）敲出陽春砲將比數追到5：7落後。

7上道奇展開大反攻，帕赫斯敲安後大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）相繼選到四壞保送形成滿壘，接著T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出三壘滾地球，小熊三壘手沃克曼再次發生失誤漏球，不僅未能抓到出局數還失掉1分，隨後道奇打線如水銀瀉地，佛里曼（Freddie Freeman）二壘安打逆轉比賽，艾德曼高飛犧牲打添加保險分，史密斯再補上二壘安打，道奇單局就灌進5分，以10：7逆轉比數。

8下小熊塔克（Kyle Tucker）在費西亞（Alex Vesia）未能處理哈普的軟弱擊球形成一壘安打後，馬上敲出一發2分砲，將比數追到9：10。9下史考特（Tanner Scott）登板救援，在2出局後被阿瑪雅（Miguel Amaya）敲出追平轟，兩隊以10：10進入延長賽。10上道奇未能得分，10下哈普第一球就敲出再見安打，幫助小熊以11：10擊敗道奇隊。

道奇艾德曼今天雙安含1轟打進4分打點表現最佳，史密斯敲出雙安含1轟灌進2分打點，帕赫斯同樣也是雙安含1轟有1分打點。小熊今天有3人猛打賞，分別是哈普4安，塔克與阿姆斯壯3安，其中阿姆斯壯僅差三壘安打就能完成完全打擊，日籍好手鈴木誠也敲雙安打進2分打點。

生女兒後的大谷翔平今天4打數沒有安打，還吞下3次三振，僅靠著失誤與四壞保送上壘跑回2分，尚未發揮老爸之力。而第二棒的貝茲同樣也沒有安打，僅靠著1次四壞保送跑回1分。

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