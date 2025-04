MLB》老爸之力沒發揮！ 大谷翔平苦吞3K、小熊打擊大戰再見道奇

大谷翔平今天無安打還吞下3K。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇作客小熊2連戰首戰形成一場打擊大戰,小熊在9下靠著阿瑪雅(Miguel Amaya)敲出追平轟,10下哈普(Ian Happ)一棒再見道奇,終場以11:10收勝。

首局道奇靠小熊三壘手沃克曼(Gage Workman)的失誤以及艾德曼(Tommy Edman)的3分砲,從小熊先發今永昇太手上取得3分領先,但下個半局道奇梅伊(Trevor May)也遭小熊打線一輪猛攻,單局被敲出6支安打狂失5分,2局道奇則靠帕赫斯(Andy Pages)的陽春全壘打追到4:5落後。

5下小熊阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)敲出2分砲助隊取得7:4領先,6上道奇史密斯(Will Smith)敲出陽春砲將比數追到5:7落後。

May the odds be in Pete's favor. pic.twitter.com/VE7pmktLyP