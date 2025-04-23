法網》樂意首輪就對決喬科維奇！18歲巴西新星：我喜歡挑戰

18歲巴西新星豐塞卡。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕法網將在下月點燃戰火，18歲巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）生涯首度直闖大滿貫會內賽，更發下豪語表示就算首輪就遇上前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）也沒關係，直言自己不畏懼挑戰。

豐塞卡2023年拿下美網青少年男單冠軍，同年成為巴西史上第一位青少年世界球王，去年新生代總決賽是8位參賽者排名最低的選手，但一路過關斬將驚奇奪冠，今年在澳網資格賽連闖3關後，又在首輪爆冷扳倒俄羅斯第9種子盧布列夫（Andrey Rublev），接著2月在阿根廷勇奪生涯巡迴賽首冠。

請繼續往下閱讀...

豐塞卡的世界排名從季初的世界排名113不斷竄升，一度來到世界排名59，目前則排在世界第65位，下月開打的法網將是生涯首度直接取得會內賽門票。

豐塞卡今年澳網止步次輪，來到羅蘭加洛斯的首要目標就是更上一層樓，他近日接受法網官網專訪時說，「我想要打進大滿貫第3輪，也許可以在法網達成，我生長於紅土賽場，對這個場地很有自信。」

初生之犢不畏虎，豐塞卡更說希望能在最高層級的舞台面對最頂尖的選手，「從資格賽打起的時候，我都會告訴教練：『如果我擠進會內賽，我希望對上喬科維奇』，因為這樣的機會可能不多，我希望與他對決。」

「我很樂意在第一輪、第二輪對決喬科維奇，我會展現出我最好的一面，結果不重要，我想要盡情享受比賽，」豐塞卡表示，「我想要面對高種子的選手，我喜歡挑戰，我打球不太有壓力，所以應該可以很享受那樣的氛圍，有些選手可能想要第一輪容易一點，但我想要在首輪就對決那些鼎鼎大名的選手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法