新竹縣備戰2025世壯運 斥資6千萬升級足球場國際賽事規格

新竹縣政府22日於第二運動場安排兩場測試賽，實測場地運作效能與場務應變能力。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025雙北世界壯年運動會5月登場，其中的足球賽事，5月25日至30日在新竹縣第二運動場舉行，為符合國際比賽場地規格，斥資6000多萬元經費，進行人工草皮全面翻新、夜間照明更新、看台座椅汰換及地坪防水工程，近日即將完工、驗收。

竹縣府教育局長楊郡慈與台北市府副市長林奕華、世壯運辦公室執行長林哲宏、中華民國足球協會副秘書長蔡正雄、新竹縣足球委員會總幹事劉祥興等，昨（22日）一同視察第二運動場並辦理測試賽，為國際級賽會做好最後準備。

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楊郡慈表示，第二運動場為符合國際比賽場地規格，工程經費6333萬3334元，教育部體育署補助3800萬元，竹縣府支應2533萬3334元。主要施作項目，草皮部分採用荷蘭Greenfield品牌Slide Max Pro系列，填充物為SBR橡膠顆粒，並於3月28日通過FIFA Quality Pro實驗室測試，預計5月初正式取得認證證書。

為強化夜間比賽照明品質，場內224盞燈具全面汰換為可調式LED燈具，平均照度超過1500 LUX、照明均勻度達0.6以上，確保選手能在最佳視覺條件下安心競技。同時為提升觀賽體驗，也針對看台座椅與地坪進行全面優化，預計4月底完成最終驗收。

林奕華表示，感謝新竹縣長楊文科及縣府團隊協助2025雙北世壯運的籌備，這不僅是一場屬於全球壯年運動員的體育盛事，更是推動終身運動、全民健康以及促進地方觀光的重要平台。

昨日也安排兩場測試賽進行實地演練，包括中華隊U20對上高雄Attackers，以及新竹縣U15菁英隊對戰台北訓練中心U15，實測場地運作效能與場務應變能力，為世壯運正式賽事奠定堅實基礎。

縣長楊文科表示，新竹縣作為2025世壯運協辦縣市，負責辦理足球與高爾夫球兩項賽事，其中第二運動場舉行的足球項目，預計每日吸引約200位國內外壯年選手參賽。縣府已準備好全力協辦2025世界壯年運動會順利圓滿，期讓世界看見台灣運動實力、感受新竹縣的熱情與專業。

因應雙北世界壯年運動會足球賽事，新竹縣第二運動場人工草皮全面翻新。（新竹縣政府提供）

竹縣府教育局長楊郡慈（左二）與台北市府副市長林奕華（右二）及雙北世界壯年運動會相關主辦單位，共同視察作為足球項目賽事的竹縣第二運動場。（新竹縣政府提供）

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