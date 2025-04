MLB》「黑鱒」躍龍門沒收追平分 官網都大讚：不可思議

巴克斯頓美技接殺為雙城守下勝利。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕雙城今天在主場與白襪開始3連戰,首戰打到九局上仍有懸念,白襪2出局攻占二、三壘,不過最後雙城「黑鱒」巴克斯頓(Byron Buxton)上演美技再見接殺,化解了白襪可能追平的安打。

雙城、白襪兩隊今天在比賽前段都有攻勢,前五局打完雙城以2比1領先,雙城先發投手奧柏(Bailey Ober)繳出6局8K、僅失掉1分的優質先發。八局下拉納克(Trevor Larnach)敲出兩分砲,讓雙城以4比1、帶著3分領先進入最後一局。

請繼續往下閱讀...

不過終結者杜蘭(Jhoan Duran)九局上登板差點砸鍋,面對前3位打者被擊出一支內野安打、送出兩次保送擠成滿壘,接著用三振抓到第一個出局數,下一棒梅頓(Nick Maton)內野滾地球打回一分,變成2出局二三壘有人。

杜蘭面對班尼泰迪(Andrew Benintendi),被擊出中外野一支深遠的強勁飛球,眼看就要落地成為追平安打,中外野手巴克斯頓跳出來飛撲把球接殺,終結了白襪反撲,也為雙城守下勝利。

贏球後雙城終結了近期一波3連敗,而白襪則是吞下2連敗,近9場比賽輸掉8場,戰績下滑至5勝18負。

BYRON BUXTON CLINCHES THE GAME WITH AN UNBELIEVABLE CATCH! pic.twitter.com/9G4Ql38Yn6