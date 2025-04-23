MLB》「黑鱒」躍龍門沒收追平分 官網都大讚：不可思議

巴克斯頓美技接殺為雙城守下勝利。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天在主場與白襪開始3連戰，首戰打到九局上仍有懸念，白襪2出局攻占二、三壘，不過最後雙城「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）上演美技再見接殺，化解了白襪可能追平的安打。

雙城、白襪兩隊今天在比賽前段都有攻勢，前五局打完雙城以2比1領先，雙城先發投手奧柏（Bailey Ober）繳出6局8K、僅失掉1分的優質先發。八局下拉納克（Trevor Larnach）敲出兩分砲，讓雙城以4比1、帶著3分領先進入最後一局。

請繼續往下閱讀...

不過終結者杜蘭（Jhoan Duran）九局上登板差點砸鍋，面對前3位打者被擊出一支內野安打、送出兩次保送擠成滿壘，接著用三振抓到第一個出局數，下一棒梅頓（Nick Maton）內野滾地球打回一分，變成2出局二三壘有人。

杜蘭面對班尼泰迪（Andrew Benintendi），被擊出中外野一支深遠的強勁飛球，眼看就要落地成為追平安打，中外野手巴克斯頓跳出來飛撲把球接殺，終結了白襪反撲，也為雙城守下勝利。

贏球後雙城終結了近期一波3連敗，而白襪則是吞下2連敗，近9場比賽輸掉8場，戰績下滑至5勝18負。

BYRON BUXTON CLINCHES THE GAME WITH AN UNBELIEVABLE CATCH! pic.twitter.com/9G4Ql38Yn6 — MLB （@MLB） April 23, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法