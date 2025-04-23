MLB》主投8局僅被敲1安無失分 國民先發帕克繳代表作力克金鶯

帕克今天先發面對金鶯，繳出8局無失分好投，幫助國民收下勝利。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民先發投手帕克（Mitchell Parker）今日面對金鶯主投8局，僅被敲出1支安打沒有失分，繳出個人生涯的代表作，幫助球隊以7：0完封對手。

帕克首局雖然投出連4顆壞球保送開場，但隨後面對6名打者順利解決，而3局上半即便面對哈勒戴（Jackson Holliday）送出保送，並讓穆林斯（Cedric Mullins）敲安攻佔得點圈，不過帕克隨即回穩，不只連抓兩個出局數解決危機，4到8局更是送出15上15下，完美封鎖金鶯打線，最終收下本季第3勝。

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去年帕克以7勝10敗、防禦率4.29的成績結束新人賽季，今年球季以更加優異的成績幫助球隊，開季5場的出賽全部繳出優質先發，今天吃下8局也是他大聯盟生涯最長的投球局數，目前累計3場勝投、防禦率僅1.39。

談起自己今天的表現，帕克說：「我一整年都在強調，我只想迫使他們按照我們的方法來打球。我們也試圖讓他們打出軟弱滾地球或高飛球，這個策略也確實有用。」

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也稱讚今天帕克的表現，他表示，當帕克開始進攻好球帶，他將變得難以對付，「他今天丟得非常出色且幾乎都能投進好球帶，因此讓這些打者進入揮棒模式，引誘他們去出棒追打壞球。」

比起去年球季，今年開季就能繳出好的表現，但帕克坦言，穩定性仍是這個長期的賽季最重要的考驗，「我認為我們現在的狀態是很不錯，但顯然還是必須得更加努力，每天盡全力在細節方面更加進步。」

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