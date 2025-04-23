北海道直擊》古林睿煬觀戰證明書曝光 「我來自台灣」毛巾大熱銷

球場商品部會設置當日先發投手專區，今天是古林睿煬的專區。（記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／日本北海道報導〕日本火腿隊古林睿煬今迎接日職生涯初登板，先發對上樂天金鷲隊，Es Con球場只要有比賽，商品部都會販售先發投手的商品，火腿隊也特別準備「我來自台灣」的毛巾，已是台灣球迷之中的人氣商品之一。

今晚古林睿煬的先發，球團將會贈送B5尺寸的「觀賽證明書」給所有到場的球迷，放眼日本選手要有如此待遇已是頗稀有，更不用提古林是洋將，且是Es Con球場史上第1位有觀戰證明書的選手。

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觀賽證明書以中文寫道，「感謝您親臨現場共同參與了古林睿煬投手在日本職棒的首度先發登板。僅以此書證明您成為了這段歷史的見證者。」

球場商品部會設置當日先發投手專區，今天有古林睿煬的專區，還附有我來自台灣的毛巾，讓球迷能在比賽中換局中場高舉，有機會登上大螢幕。（記者龔乃玠攝）

球場飯店的桌上放有當天入場贈品，今天是古林睿煬的觀戰證明書（記者龔乃玠攝）

日本火腿跟統一獅商借古林睿煬的球具，在展覽間跟達比修有的球具共同展示（記者龔乃玠攝）

日本火腿跟統一獅商借古林睿煬的球具，在展覽間跟達比修有的球具共同展示（記者龔乃玠攝）

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