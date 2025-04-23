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北海道直擊》餅總也想住 Es Con球場內飯店大公開（圖輯）

2025/04/23 12:05

球場飯店其中一個房型，有球員更衣室置物櫃的設計。（記者龔乃玠攝）球場飯店其中一個房型，有球員更衣室置物櫃的設計。（記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／日本北海道報導〕日本火腿球團今天帶台灣媒體參觀Es Con球場，更開放位在球場內、整季已銷售一空的飯店供媒體參觀，古林睿煬恩師、統一獅隊總教練林岳平也曾提過這一間飯店，笑說如果未來有機會去看古林也想住看看。

火腿球團今天開放位在場內的單層和雙層型房間，全部都有陽台可直接坐著看球賽，而雙層型的「maisonette」在比賽日是719美元起跳（10萬2171台幣），若5人入住平均每人是144美元。

而最貴的房型是命名為「達比修&大谷」的套房，平時沒有比賽一夜大約3-5萬日圓，有比賽加價10萬日圓，換算台幣，一晚大約2萬9800至3萬4400元，而在球場的12間飯店，今年有比賽的時段皆已完售。

球場飯店的單層房型。（記者龔乃玠攝）球場飯店的單層房型。（記者龔乃玠攝）
球場飯店雙層房型的二樓格局。（記者龔乃玠攝）球場飯店雙層房型的二樓格局。（記者龔乃玠攝）
球場飯店雙層房型的第一層佈置。（記者龔乃玠攝）球場飯店雙層房型的第一層佈置。（記者龔乃玠攝）
球場飯店雙層房型的第一層佈置。（記者龔乃玠攝）球場飯店雙層房型的第一層佈置。（記者龔乃玠攝）
球場飯店雙層房型的樓梯有球員簽名的佈置。（記者龔乃玠攝）球場飯店雙層房型的樓梯有球員簽名的佈置。（記者龔乃玠攝）
球場溫泉。（記者龔乃玠攝）球場溫泉。（記者龔乃玠攝）
球場溫泉大廳。（記者龔乃玠攝）球場溫泉大廳。（記者龔乃玠攝）
球場溫泉的三溫暖有使用過的球棒佈置，球迷可靠在球棒上看比賽。（記者龔乃玠攝）球場溫泉的三溫暖有使用過的球棒佈置，球迷可靠在球棒上看比賽。（記者龔乃玠攝）
球場溫泉的置物櫃。（記者龔乃玠攝）球場溫泉的置物櫃。（記者龔乃玠攝）
球場溫泉的澡堂。（記者龔乃玠攝）球場溫泉的澡堂。（記者龔乃玠攝）
溫泉淋浴間設計棒頭用來掛衣服。（記者龔乃玠攝）溫泉淋浴間設計棒頭用來掛衣服。（記者龔乃玠攝）
球場溫泉置鞋櫃號碼是日本火腿選手球衣背號的設計。（記者龔乃玠攝）球場溫泉置鞋櫃號碼是日本火腿選手球衣背號的設計。（記者龔乃玠攝）
球場溫泉旁有許多跑步鞋，球團策劃球場周圍慢跑兼泡溫泉、吃麵包的系列活動。（記者龔乃玠攝）球場溫泉旁有許多跑步鞋，球團策劃球場周圍慢跑兼泡溫泉、吃麵包的系列活動。（記者龔乃玠攝）
球場溫泉櫃檯設計滿滿的球都是曾在場上使用過的球。（記者龔乃玠攝）球場溫泉櫃檯設計滿滿的球都是曾在場上使用過的球。（記者龔乃玠攝）

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