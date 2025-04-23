NBA》哈里伯頓獲選「最被高估球員」溜馬主帥：可恥的票選

溜馬明星控衛哈里伯頓。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國媒體《The Athletic》今公布聯盟匿名投票結果溜馬明星控衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）被票選為「最被高估球員」，他今在助隊擊敗公鹿收下季後賽首輪2連勝後，也對此做出回應。

溜馬今6人得分超過雙位數，以123：115擋住公鹿末節反撲，在東部季後賽首輪取得2：0領先，哈里伯頓貢獻21分、12助攻。

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哈里伯頓在《The Athletic》「聯盟最被高估球員」票選以14%得票率高居第一，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）10%次之，老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）以8.9%排在第3名。

哈里伯頓賽後指出自己未被票選結果影響，「我沒有要給出什麼評論，但我應該是做對了什麼才會有這樣的結果，我在乎的只有我們的團隊跟贏球，接下來我們要去密爾瓦基贏下系列賽，我對自己很有信心，也不擔心別人怎麼想，我的隊友、教練、管理階層信任我就夠了，我一點都不在乎。」

相較哈里伯頓的淡定，溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）賽後為子弟兵抱不平，表示想看看「投票的人是誰」，更怒批這次的票選根本是「胡扯」。

這次票選一共有90名球員匿名投票，卡萊爾指出，除了哈里伯頓被票選為最被高估球員外，亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo，得票率2.2%）與巴特勒（Jimmy Butler，5.5%）也都上榜，「我真想看看那些投票的人是誰。」

卡萊爾指出，這次調查並不是所有人都參與投票，「整個票選都是胡扯，這是一件很可恥的事，如果巴特勒早一個半月去到勇士，他可能可以進入年度MVP的決選名單，還有Giannis（也在名單內），你在跟我開玩笑嗎？」

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