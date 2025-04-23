晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》哈里伯頓獲選「最被高估球員」溜馬主帥：可恥的票選

2025/04/23 11:23

溜馬明星控衛哈里伯頓。（路透）溜馬明星控衛哈里伯頓。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國媒體《The Athletic》今公布聯盟匿名投票結果溜馬明星控衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）被票選為「最被高估球員」，他今在助隊擊敗公鹿收下季後賽首輪2連勝後，也對此做出回應。

溜馬今6人得分超過雙位數，以123：115擋住公鹿末節反撲，在東部季後賽首輪取得2：0領先，哈里伯頓貢獻21分、12助攻。

哈里伯頓在《The Athletic》「聯盟最被高估球員」票選以14%得票率高居第一，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）10%次之，老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）以8.9%排在第3名。

哈里伯頓賽後指出自己未被票選結果影響，「我沒有要給出什麼評論，但我應該是做對了什麼才會有這樣的結果，我在乎的只有我們的團隊跟贏球，接下來我們要去密爾瓦基贏下系列賽，我對自己很有信心，也不擔心別人怎麼想，我的隊友、教練、管理階層信任我就夠了，我一點都不在乎。」

相較哈里伯頓的淡定，溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）賽後為子弟兵抱不平，表示想看看「投票的人是誰」，更怒批這次的票選根本是「胡扯」。

這次票選一共有90名球員匿名投票，卡萊爾指出，除了哈里伯頓被票選為最被高估球員外，亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo，得票率2.2%）與巴特勒（Jimmy Butler，5.5%）也都上榜，「我真想看看那些投票的人是誰。」

卡萊爾指出，這次調查並不是所有人都參與投票，「整個票選都是胡扯，這是一件很可恥的事，如果巴特勒早一個半月去到勇士，他可能可以進入年度MVP的決選名單，還有Giannis（也在名單內），你在跟我開玩笑嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中