北海道直擊》球場處處是「文化」 廁所藏有大谷翔平經典名言

球場設有單向通道的廁所，不僅能流暢疏散人群，走出廁所一定會看見大谷翔平的名言，上面寫著「在喜歡的事物上精益求精，每天都會是更好的一天」。（記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／日本北海道報導〕日本火腿球團今帶台灣媒體參觀Es Con球場，設有溫泉和桑拿的飯店處處充滿細節，使用過的球和球棒都拿來當作設計細節，還會結合路跑和吃麵包的活動，不看棒球的人也會想來球場玩耍。

Es Con球場最知名的是金氏世界紀錄認證最大的玻璃窗，會有如此設計是為了讓陽光能透進球場，幫助場內的天然草皮生長，最高達到70公尺，而天花板也能開闔讓陽光照進，且不同於福岡巨蛋打開天花板1次要花100萬日圓，Es Con球場的構造更簡單，只要3萬日圓就能開闔。

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有別於其他球場都是只有一面大螢幕，Es Con球場有2面長度跟足球場一樣的超大型螢幕，理念是讓場內所有球迷都能抬頭就能掌握資訊，不需要再轉頭，處處的精心設計都是從球迷觀賽舒適度為出發點。

此外，球場設有單向通道的廁所，不僅能流暢疏散人群，走出廁所一定會看見大谷翔平的名言，上面寫著「在喜愛事物上精益求精，日日是好日」。

球場溫泉旁有許多跑步鞋，球團策劃球場周圍慢跑兼泡溫泉、吃麵包的系列活動。（記者龔乃玠攝）

球場飯店雙層房型的樓梯有球員簽名的佈置。（記者龔乃玠攝）

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