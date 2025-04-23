晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

北海道直擊》球場處處是「文化」 廁所藏有大谷翔平經典名言

2025/04/23 12:13

球場設有單向通道的廁所，不僅能流暢疏散人群，走出廁所一定會看見大谷翔平的名言，上面寫著「在喜歡的事物上精益求精，每天都會是更好的一天」。（記者龔乃玠攝）球場設有單向通道的廁所，不僅能流暢疏散人群，走出廁所一定會看見大谷翔平的名言，上面寫著「在喜歡的事物上精益求精，每天都會是更好的一天」。（記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／日本北海道報導〕日本火腿球團今帶台灣媒體參觀Es Con球場，設有溫泉和桑拿的飯店處處充滿細節，使用過的球和球棒都拿來當作設計細節，還會結合路跑和吃麵包的活動，不看棒球的人也會想來球場玩耍。

Es Con球場最知名的是金氏世界紀錄認證最大的玻璃窗，會有如此設計是為了讓陽光能透進球場，幫助場內的天然草皮生長，最高達到70公尺，而天花板也能開闔讓陽光照進，且不同於福岡巨蛋打開天花板1次要花100萬日圓，Es Con球場的構造更簡單，只要3萬日圓就能開闔。

有別於其他球場都是只有一面大螢幕，Es Con球場有2面長度跟足球場一樣的超大型螢幕，理念是讓場內所有球迷都能抬頭就能掌握資訊，不需要再轉頭，處處的精心設計都是從球迷觀賽舒適度為出發點。

此外，球場設有單向通道的廁所，不僅能流暢疏散人群，走出廁所一定會看見大谷翔平的名言，上面寫著「在喜愛事物上精益求精，日日是好日」。

球場溫泉旁有許多跑步鞋，球團策劃球場周圍慢跑兼泡溫泉、吃麵包的系列活動。（記者龔乃玠攝）球場溫泉旁有許多跑步鞋，球團策劃球場周圍慢跑兼泡溫泉、吃麵包的系列活動。（記者龔乃玠攝）

球場飯店雙層房型的樓梯有球員簽名的佈置。（記者龔乃玠攝）球場飯店雙層房型的樓梯有球員簽名的佈置。（記者龔乃玠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中