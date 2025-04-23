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全中運》雄中勇奪羽球男、女團體雙冠 締造睽違7年單校雙金紀錄

2025/04/23 12:10

雄中勇奪羽球男、女團體雙冠，圖為羽球男團，締造睽違7年單校雙金紀錄。（高雄中學提供）雄中勇奪羽球男、女團體雙冠，圖為羽球男團，締造睽違7年單校雙金紀錄。（高雄中學提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕今年全中運羽球高男、女團體賽上演同一學校奪雙冠戲碼，由球后小戴的母校高雄中學締造傳奇，距上一次單一學校包辧男女團雙金，已是7年前的賽事，雄中男、女團體各拍下北市大同高中、金甌女中，勇奪全中運羽球男女團雙金。

雄中羽球女團經魔鬼般集訓後，參加全中運團體賽，終於在4強中脫穎而出，先以3比1拍掉尋求五連霸的北市大同高中，再對上實力堅強北市金甌女中，單打顏苡安拿下1點，雙打陳妍妃／孫亮晴、黃可欣／周芸安前後勝出，雄中先以3比1拿下女團金牌。

男團部分第一點先由大同高中拿下，雄中急起直追，連續由鄭筑升、周承緯／洪秉甫、林聖茗／黃愷翊奪下後面三點，最終雄中漂亮逆轉，勇奪高男團金牌；成為全中運賽中，單一學校包辦高男和高女團體雙金，雄中去年全中運男團僅獲第四、女團銅牌，今年包辦雙金。

學校表示能一舉包辦男女團雙金，要感謝教練團和選手們平日辛苦訓練，以及臨場沉穩的表現，雙金要歸功於平常的刻苦訓練，要謝謝選手的努力，尤其大家都能團結一心，用實力來證明沒有突破不了的紀錄，沒想到，更締造了睽違7年的紀錄。

雄中勇奪羽球男、女團體雙冠，圖為羽球女團，締造睽違7年單校雙金紀錄。（高雄中學提供）雄中勇奪羽球男、女團體雙冠，圖為羽球女團，締造睽違7年單校雙金紀錄。（高雄中學提供）

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