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PLG》讓領航猿成奪冠熱門 卡米諾斯年度教練2連霸、李忠恕獲年度GM

2025/04/23 12:15

卡米諾斯完成年度教練2連霸。（PLG提供）卡米諾斯完成年度教練2連霸。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2024-25球季年度教練、年度GM及年度主場，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯本季再度率隊拿下例行賽第1名，成功蟬連年度教練。年度GM的部分，領航猿的李忠恕成功打造領航猿成為PLG常勝軍，獲得記者及各隊GM推崇得獎。

第3年帶領球隊的卡米諾斯，在面對領航猿本季要兼顧PLG、EASL及BCL Asia東亞資格賽3個賽程的情況下，依舊展現絕佳的調兵遣將功力，除了以18勝6敗、勝率75%，蟬連PLG例行賽龍頭寶座之外，領航猿同時也拿下EASL亞軍，接下來更瞄準隊史首座PLG總冠軍。卡米諾斯在28張選票中拿下27張5分、以總分138分完成年度教練2連霸。

上季距離總冠軍只差一步之遙的領航猿，休賽季期間董事長李忠恕展現全力奪冠的決心，保留球隊例行賽第一的完整班底並給予全力後勤支援，讓領航猿球員無後顧之憂，盧峻翔、李家慷本季都有出色亮眼的表現。

洋將部分找來布依德、瓊斯加盟，搭配原本的伯朗、葛拉漢，外籍球員的高穩定性也是領航猿本季蟬連例行賽第一的關鍵。而領航猿團隊在李忠恕的帶領下，賦予團隊成員GM的思維，使每一位團隊成員都能夠從GM的角度出發，從上至下，不論教練、球員、後勤團隊都以相同的思維，拿出最好的表現。總計李忠恕及其團隊在32張選票（含4張GM選票）中拿下24張5分、以總分134分拿下本季的年度GM。

桃園領航猿董事長李忠恕榮獲年度GM。（PLG提供）桃園領航猿董事長李忠恕榮獲年度GM。（PLG提供）

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