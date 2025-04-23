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PLG》單季進場球迷破7萬人高居聯盟第1 富邦勇士首獲年度最佳主場

2025/04/23 12:20

富邦勇士首度拿下年度主場。（PLG提供）富邦勇士首度拿下年度主場。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2024-25球季年度主場，富邦勇士本季累積超過7萬名球迷進場，加上引進南韓啦啦隊來台應援，獲得不少球迷支持，隊史首度拿下年度主場殊榮。

勇士以高規格致力打造職業規格賽事、推動主場經營，本季勇士主場在場館燈光、硬體、周邊活動等各方面不斷優化，更特別引進NBA、MLB同款的Gift Tank禮物車，將精美好禮送至球場各角落，增加與現場球迷的互動性，成為台籃史上首支使用禮物車的球團。

本季勇士共有5檔主題活動，包含「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」南韓主題週，邀請南韓知名啦啦隊隊來台應援，以及豐富有趣的「浪LIVE 直播 x Fubon Angels Super Power」女孩日活動等，規劃各式各樣的主題活動，吸引大批粉絲進場支持。本季勇士例行賽進場總人數高達7萬488位，每場平均吸引5874名球迷進場，連續5年進場人數高居聯盟第一。

本季主場亮眼的表現，讓勇士在年度主場票選（記者投票結果佔30%、球迷投票結果佔70%），記者投票（得票率14.7%）及球迷投票（得票率31.5%）均領先各隊，最後以總得票率46.2%、首度拿下PLG的年度主場。

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