北海道直擊》古林睿煬日職初登板 5.2局掉7分退場

古林睿煬。（北海道新聞提供）

〔特派記者龔乃玠／日本北海道報導〕日本火腿隊古林睿煬今在日職生涯初登板，先發5.2局失掉7分（5分自責），無緣成為第6位初登板奪勝投的台灣投手。

古林開場連續投4顆壞球，第5球面對小深田大翔投出首顆好球，隨後古林被敲安遭攻佔一三壘，在最需要守備幫忙之際，三壘手清宮幸太郎接球失誤，不只錯失雙殺化解半局機會，古林也掉日職首分，加上捕手吉田賢吾捕逸，樂天把握機會猛攻3分大局。

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2局上，古林對堀内謙伍飆出生涯首次三振，3局上首次三上三下漸入佳境，4局上古林製造一壘滾地球，下丘處理時一壘手卻離開壘包，導致樂天跑出內野安打，一度靠雙安攻佔一、二壘，但古林靠自己的力量化解危機，對中島大輔、小森航大郎連飆2次三振。

清宮在4局下擊出全隊首安，淺間大基敲安串聯，原本攻勢大好，未料清宮卻沒注意野村佑希的平飛球遭美技接殺，拔腿狂奔到三壘，讓樂天傳二壘完成雙殺，攻勢頓時瓦解。

古林在5局上投出三上三下，6局上開局投出四壞，雖然連續解決2位打者，可惜被代打鈴木大地擊出適時安打，2出局再被淺村榮斗敲3分砲，單局失掉4分。

古林合計投104球，5.2局被敲9支安打，包括淺村榮斗的全壘打，送出5次三振和3次四壞，失掉7分。

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