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NBA季後賽》不讓了！東契奇31分準大三元 湖人宰灰狼扳成1：1

2025/04/23 12:46

東契奇準大三元率領湖人扳平系列賽。（美聯社）東契奇準大三元率領湖人扳平系列賽。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽0：1落後的湖人，今天G2在主場希望討回顏面。「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）繳出全場最高31分、12籃板、9助攻準大三元，率隊以94：85擊敗灰狼，系列賽追成1：1平手。

灰狼在系列賽G1上演「下剋上」戲碼，扳倒西部第3種子湖人，取得1：0領先，跌破不少專家眼鏡。

系列賽陷入落後的湖人今天重整旗鼓，在東契奇帶領下打出13：5開局，且他在首節狀況火燙，一人包辦16分，比灰狼全隊第一節得分還多。東契奇上半場獨攬22分，打得相當強勢，助隊在前兩節打完取得58：43領先。

易籃後，愛德華茲（Anthony Edwards）起飛暴扣，嘗試帶動球隊士氣，但湖人很快穩住陣腳，一舉將領先擴大到20分。不過灰狼也沒就此放棄，決勝節再度反撲，在終場前3分鐘靠著里德（Naz Reid）強攻禁區，追到個位數落後。

愛德華茲。（法新社）愛德華茲。（法新社）

詹姆斯（LeBron James）關鍵時刻挺身而出，一次抄截加快攻得分，擋下灰狼反撲，加上東契奇持續強攻籃下，助隊奠定勝基。

湖人今天4人得分上雙，東契奇拿下31分、12籃板、9助攻準大三元，詹姆斯貢獻21分、11籃板；灰狼方面，藍道（Julius Randle）拿下全隊最高27分，愛德華茲25分，但團隊三分球命中率只有20%，種下敗因。

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