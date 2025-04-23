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MLB》對大谷翔平10打數0安打！今永昇太超謙虛：對他這樣的打者...

2025/04/23 13:41

今永昇太。（法新社）今永昇太。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日本先發左投今永昇太今天面對道奇主投5.2局挨3轟失5分，但因隊友失誤只有2分自責分無關勝敗，今永昇太在本場「日本武士」對決大谷翔平再次大獲全勝，他也給出謙遜回應。

今永昇太本場比賽在首局就因為隊友沃克曼（Gage Workman）失誤後挨轟失掉3分，2局與6局他分別被帕赫斯（Andy Pages）與史密斯（Will Smith）敲出陽春砲，單場挨3轟是本季新高，而主投5.2局失掉5分平本季最高，不過僅有2分自責分，另送出6K與2BB，因隊友救援失敗無緣勝投。

今天今永昇太對決大谷翔平，3次對決分別是失誤、三振、三振，兩人對陣共10打數今永都沒被大谷敲安還送出3K，可說是「大谷殺手」。不過今永賽後在受訪時表示，「他是很棒的選手，我都是抱持著被他敲安也理所當然的心情在對決，能有這樣的結果只是碰巧而已。」

談到對陣大谷翔平10打數無安打，今永昇太依舊謙虛：「只是連續10次的巧合而已，說不定接下來10次對決都被敲安，這就只是10次的小奇蹟而已。」、「我曾半開玩笑地表示，像對決他這樣有天賦的選手，你必須要先竭盡全力，然後是否會敲安也無人能預測。」今永認為，今天只是恰巧讓大谷出棒而已，重要的是自己能不能每次都盡最大的努力。

本季今永昇太先發6場拿下2勝1敗，防禦率2.38，主投34局送出27K，12BB，不過近期連續4場比賽被敲全壘打，本月已經被敲7轟。

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