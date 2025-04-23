拳擊》「台灣拳后」林郁婷好暖 奧運奪金攜手企業回饋母校

林郁婷奧運奪金後，不忘攜手企業回饋基層拳擊。（教練曾自強提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運拳擊金牌林郁婷的競技生涯，從來不是一帆風順，從高峰到谷底，再從低潮重返榮耀，她奮戰不懈的過程中，深深知道成功絕對不只是個人努力，還有一群在背後默默支持自己的人們，在花都登頂後，來自各方的支持與鼓勵，她感謝之餘，更多的是希望將資源帶回母校，讓基層的孩子能得到繼續堅持的動力。

出身自鶯歌系統的林郁婷，接受到鶯歌在地企業世大化成的善意，她主動將資源分享給母校鶯歌國中與鶯歌工商，不但提供資金贊助，更協助提供全套寢具給學校宿舍，改善住宿生居住環境，林郁婷的善意與世大化成的用心，造就鶯歌體系的善意循環。

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「拳擊在台灣是冷門項目，因為我們的努力，讓世大化成關注到我們，關注到拳擊這個項目，我認為這是一個里程碑。」林郁婷強調，從贊助個人到贊助鶯歌基層，真的很感謝世大化成的一口答應，她說：「教練常說，飲水要思源，希望能有更多資源能投入到基層。」

對於頂尖運動員來說，休息跟訓練同等重要，林郁婷獲得世大化成專利的泡棉床墊支持，總能睡個好覺，儲備更多能量去準備更高水準的訓練，她接受運動科學的訓練，深知休息的重要性，她更感謝世大化成提供高水準床墊，讓她能睡個好覺快速恢復疲勞。

世大化成作為鶯歌在地企業，董事長王為寬希望能為鶯歌提供更多資源，「企業除了照顧員工，更重要是永續經營。」正是這樣的理念，世大化成不只是照顧鶯歌在地需求，還從事許多社會福利的資源提供，徹底實現「取之於社會，用之於社會」的企業理念。

獲得贊助的基層校園，更是感謝林郁婷的用心與世大化成的慷慨，鶯歌國中校長江明泱談起學校的拳擊隊，談起學校的特教班，她說：「影響力以郁婷為核心，一波一波擴散出去，無止盡產生影響。」鶯歌工商校長顏龍源則強調，林郁婷奪金與有榮焉，又有心提攜後輩，真的是鶯歌的驕傲。

林郁婷致贈世大化成董事長王為寬簽名拳套。（教練曾自強提供）

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