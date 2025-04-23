TPVL》旅日舉球好手禹良聖加盟台鋼天鷹 點出日本球隊值得學習之處

禹良聖加盟台鋼天鷹。（球團提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPVL台鋼天鷹今宣布，擁有旅日經驗的舉球員禹良聖加盟，盼他為球隊帶來穩定節奏與新動能。

身高190公分的禹良聖，以冷靜控場與精準判讀戰局見長，高中就讀豐原高商，高二即擔任先發舉球員，高三率隊完成HVL七連霸，並榮獲108學年度HVL最佳舉球員，亦曾入選國家隊，參與U18亞洲青年錦標賽及U19世界青年錦標賽，累積豐富國際賽經驗。

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禹良聖高中畢業後前往南韓明知大學深造，成為少數旅韓男排選手之一。畢業後轉戰日本，效力於V聯賽福岡Winning Spirits，持續在不同體系中磨練技術與戰術眼界。

對於加盟天鷹，禹良聖表示，非常感謝台鋼給自己這個機會，期待能與球隊磨合出良好系統，也希望能將自己在南韓與日本學到的經驗帶回來，「幫助球隊成長，特別是日本球隊在減少失誤與強調團隊合作的細節方面，非常值得學習。」

台鋼天鷹指出，禹良聖兼具國際歷練與年輕潛力，具備場上指揮及掌握比賽節奏的能力，而他在韓、日所累積的經驗與技術，將為球隊注入不一樣的戰術能量，成為新賽季的重要戰力之一。

TPVL（台灣職業排球聯盟）今年2月成立，一共有伊斯特、昶威、連莊和台鋼天鷹共4隊，新賽季將於10月4日點燃戰火。

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