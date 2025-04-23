全中運田徑》「全能美少女」林沛萱800公尺爆掉 照奪七項全能金牌

東泰高中「全能美少女」林沛萱今天在114年全中運高女組田徑七項全能，以5222分創個人最佳並奪金。（全中運提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕新竹縣東泰高中「全能美少女」林沛萱今天在114年全中運高女組田徑七項全能決賽，下午在最後一項800公尺卻因配速出問題當場爆掉，最後以5222分創下個人最佳並奪金，可惜無法打破陳彩娟2019年締造的大會紀錄5295分大會紀錄。

高二的林沛萱在2023年以國中生闖出名號，並在全中運大放異彩，同年還獲得泰國亞錦賽、杭州亞運等參賽資格，目前就繼續專攻跳高及七項全能。

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林沛萱全中運前沒有想過要破大會紀錄，不過隨著自己在標槍、鉛球、200公尺都有突破個人最佳後，她也知道有機會挑戰紀錄，可惜在800公尺因配速策略有錯，她坦言，第一圈就跑太快導致第二圈直接沒力，對於不少項目有突破還算滿意，「可惜就是800公尺比太爛！」最終也73分之差無緣破紀錄。

林沛萱73分之差無緣破紀錄，不過5222分仍是生涯新高，她接下來將到日本、香港參賽，預計會比鉛球、100公尺跨欄等單項，備戰5月27日展開的南韓亞錦賽，她屆時將參加跳遠及七項全能。

東泰高中「全能美少女」林沛萱今天在114年全中運高女組田徑七項全能，以5222分創個人最佳並奪金。（全中運提供）

東泰高中「全能美少女」林沛萱今天在114年全中運高女組田徑七項全能，以5222分創個人最佳並奪金。（全中運提供）

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