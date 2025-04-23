日職Live》古林睿煬第4局2連K化解得點圈危機 樂天3：0火腿

第四局（樂天３：0火腿）

4上，村林一輝擊出投手丘前滾地球，古林睿煬接球後，但一壘手野村佑希也衝出來接球，一壘鬧空城，形成內野安打。阿部壽樹敲出中間穿越安打，形成無人出局一二壘有人的局面，堀內謙伍敲出右外野飛球遭接殺，村林一輝推進至三壘，古林連續三振掉中島大輔和小森航大郎，化解得點圈危機。

古林睿煬。（北海道新聞提供）

第三局（樂天3：0火腿）

3上，古林睿煬與淺村榮斗纏鬥6球後，用150公里偏低速球三振掉這名昨日達成300轟里程碑的明星重砲，之後再讓法蘭柯敲出中外野飛球出局，渡邊佳明擊出三壘滾地球遭刺殺出局，古林睿煬投出此役的首次三上三下。

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3下，松本剛敲出游擊滾地球遭刺殺，奈良間大己中外野飛球接殺出局，山線秀遭到三振，瀧中瞭太投出9上9下。

古林睿煬。（北海道新聞提供）

第二局（樂天3:0火腿）

2上，古林睿煬投出三顆速球K掉堀内謙伍，日職一軍生涯首K出爐，中島大輔選到四壞球保送，小森航大郎敲出右外野飛球遭接殺，小深田大翔擊出三壘界外飛球遭接殺，形成3人出局。

2下，野村佑希敲出左外野飛球遭接殺，吉田賢吾擊出中外野飛球出局，雷耶斯遭到三振，瀧中瞭太投出6上6下。

第一局（樂天3:0火腿）

1上，古林睿煬首局首打席面對小森航大郎，首球飆出153公里，連續投出4顆150公里以上的火球，投出四壞球保送，第2棒小深田大翔擊出捕手上方界外高飛球遭接殺，小森航大郎隨後盜上二壘，淺村榮斗敲出左外野安打，樂天攻佔一三壘。法蘭柯擊出三壘滾地球，但清宮幸太郎發生守備失誤，讓樂天先馳得點。

火腿捕手吉田賢吾發生捕逸，樂天跑者推進至二三壘，渡邊佳明擊出二壘滾地球遭刺殺，但送回第2分，村林一輝補上一支中外野安打，樂天取得3分領先。阿部壽樹敲出左外野飛球遭接殺，古林睿煬順利止血。古林睿煬首局失掉的3分中，只有1分為責失分。

1下，火腿開路先鋒萬波中正遭到瀧中瞭太三振，清宮幸太郎擊出一壘滾地球出局，淺間大基游擊平飛球遭接殺，瀧中瞭太投出三上三下。

古林睿煬。（北海道新聞提供）

古林睿煬。（北海道新聞提供）

古林睿煬日職初先發，場邊湧入許多台灣球迷。（北海道新聞提供）

賽前報導

本季加盟日本火腿的台灣火球男古林睿煬，今天將迎接日職一軍初登板先發對戰樂天金鷲，對手則是派出30歲右投瀧中瞭太應戰。

24歲的台灣火球男古林睿煬開季從二軍出發，3場先發拿下3勝0敗，合計投15.2局只被敲出8支安打，送出15次三振，防禦率1.72。

日本火腿總教練新庄剛志日前宣布，古林睿煬將會在23日對戰樂天金鷲的比賽中迎接一軍初先發和首秀。對此，古林坦言，既期待又興奮，很想要趕快上場投球。新庄監督也對他寄予厚望，認為他有潛力競爭聯盟勝投王的投手之一。

日本火腿隊先發打序

1.（右）萬波中正

2.（三）清宮幸太郎

3.（左）淺間大基

4.（一）野村佑希

5.（捕）吉田賢吾

6.（指）雷耶斯

7.（中）松本剛

8.（二）奈良間大己

9.（游）山縣秀



（投）古林睿煬

樂天金鷲先發打序

1.（左）小森航大郎

2.（二）小深田大翔

3.（指）淺村榮斗

4.（三）法蘭柯

5.（右）渡邊佳明

6.（游）村林一揮

7.（一）阿部壽樹

8.（捕）堀內謙伍

9.（中）中島大輔



（投）瀧中瞭太

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