全中運》台南地主隊空手道、競速溜冰、游泳再添4金

歸仁國中鄭閎壬舉手壓制對手。（台南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕114年全中運賽事精彩，「地主隊」台南市選手昨（22）日在空手道、競速溜冰、游泳等項，單日就進帳4金6銀5銅，其中游泳競技更是寫下「金包銀」戰績，代表隊共累計34金29銀51銅佳績。

南市體育局表示，歸仁國中鄭閎壬昨在空手道國男組個人對打第一量級金牌戰中，靠著3次精準的中段踢技奪下勝利，這是他繼21日奪銅後，在本屆全中運拿下的第2面獎牌。

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鄭閎壬在去年個人對打項目是拿下銀牌，今年終於如願摘金，他說，「第1次拿到金牌，真的很開心，特別是在台南，更有意義，就是想把這塊金牌鎖在台南。」

游泳項目台南選手「金包銀」表現亮眼，忠孝國中吳兆騏在國男組50公尺蝶式游出25秒74佳績勇奪金牌，范育維則以26秒70緊跟其後摘銀，為地主打響第一波聲勢。教練馬皓表示，兩人進步幅度明顯，特別是范育維從過去兩屆抱憾而歸，到今年終於站上頒獎台，堅持不懈令人動容。

游泳高中女子組表現同樣不容小覷，新豐高中洪渝姍以27秒81摘下50公尺蝶式金牌，台南女中李姵萱則以些微差距、27秒86拿下銀牌，女子組項目也同樣「金包銀」。

此外，高中男子組100公尺蛙式決賽中，新豐高中吳祐嘉游出1分01秒97的成績，雖以些微差距屈居銀牌，卻一舉打破大會紀錄，展現強勁實力。吳祐嘉近年狀態穩定，此次刷新紀錄，也讓外界看好他未來在更高層級賽事的潛力。

永仁高中黃翊倢昨競速溜冰一路過關斬將，在最後的速度過樁對抗賽成功衛冕金牌，完成國男組二連霸。從去年9月，黃翊倢面臨到低潮，在4個月的時間參加了4場比賽都成績掛零，爸爸黃家貫同時也是直排輪教練，耐心陪他把心態與裝備都再調整，才又再這次的全中運溜向頂端。

南市新豐高中洪渝姍（左）與台南女中李姵萱（右）包辦游泳高女50公尺蝶式金銀牌。（台南市體育局提供）

南市選手黃翊倢速度過樁奪金，完成二連霸。（台南市體育局提供）

台南市忠孝國中吳兆騏勇奪游泳國男組50公尺蝶式金牌。（台南市體育局提供）

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