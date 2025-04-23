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10年磨一劍！新北竹圍高中橄欖球隊連2年全國賽奪冠

2025/04/23 16:16

新北市竹圍高中橄欖球隊歷經10年努力不懈，連續2年在全國賽奪冠。（記者賴筱桐攝）新北市竹圍高中橄欖球隊歷經10年努力不懈，連續2年在全國賽奪冠。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市竹圍高中橄欖球隊104學年度創隊，歷經10年努力不懈，繼去年底全國聯賽奪冠後，今年第79屆全國橄欖球錦標賽再創佳績，榮獲高中男子組冠軍，市長侯友宜今天在市政會議頒發20萬元培訓金，勉勵球員再接再厲、締造高峰。

侯友宜指出，竹圍高中橄欖球隊自成立以來穩定發展，屢在國內賽事獲獎，成功培育多位國家級代表選手，為台灣橄欖球運動注入活力與希望，今年全國橄欖球錦標賽競爭激烈，竹圍高中自預賽起面對強敵環伺，憑藉日常扎實訓練與團隊高度合作，最終脫穎而出，為球隊再添一座冠軍獎盃。

竹圍高中橄欖球隊教練李建霖表示，球員備賽期間展現韌性與毅力，寒假集訓期間，在濕冷的淡水加強鍛鍊，在學期間兼顧課業與日常訓練，奪冠的榮耀來自每位隊員長時間努力不懈的成果，發揮運動員精神。

本次奪冠的靈魂人物之一是就讀高三的隊長連珉稘，身為U18與U19國家代表選手，目前已獲保送就讀國立台灣師範大學，他在場上帶領全隊團結一致、沉著應戰，關鍵時刻展現領袖風範，克服壓力和挑戰。連珉稘說，球隊靠每天扎實的訓練及堅持的態度，在場上展現平時累積的成果，冠軍屬於全體隊員，也屬於新北市。

體育局長洪玉玲補充，竹圍高中橄欖球隊積極導入運動科學訓練，包含選手體能監控、技戰術數據分析及心理素質強化，全面提升球員的實戰能力與整體表現，未來新北市將持續投入資源，支持基層運動發展，鼓勵各級學校培育更多優秀體育人才。

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