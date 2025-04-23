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NBA季後賽》載入湖人史冊還創史上第1人壯舉！東契奇霸氣：不重要

2025/04/23 16:48

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽西部首輪G2，湖人今以94：85擊敗灰狼扳平系列賽，東契奇（Luka Doncic）繳出全場最高31分、12籃板、9助攻準大三元，更寫下罕見紀錄。

東契奇G1拿下全場最高37分、8籃板，但湖人仍敗給灰狼。今天紫金大軍扳回一城依舊是靠東契奇，此役他上半場就攻下22分5籃板5助攻，全場上陣42分鐘，20投9中包含2顆三分球，罰球11罰全中，砍下全場最高31分，外帶2籃板、9助攻準大三元成績單。

根據《ESPN》指出，東契奇成為湖人隊史最新一位在季後賽半場拿下20分5籃板5助攻的球員，前2人為2020年的戴維斯（Anthony Davis）與2004年的布萊恩（Kobe Bryant）；NBA官方X則指出，東契奇是湖人隊史第3位在季後賽前2戰得30分以上的球員，前2人分別是歐尼爾（Shaquille O'Neal）與麥肯（George Mikan）。

此外，根據《OptaSTATS》指出，東契奇在今天的比賽中，得分、籃板、助攻、阻攻、三分球命中與罰球命中率等6項數據，領先或並列兩隊所有球員最多，成為史上第一位在季後賽達成此成就的球員。

賽後接受TNT記者魯克斯（Taylor Rooks）採訪，被問及成為湖人隊史第3位在季後賽前2戰拿下30分的球員作何感想，東契奇霸氣表示：「這很棒，但也不重要，最重要的是無論如何我們都必須贏下比賽。」

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