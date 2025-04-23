全中運競技體操》國家隊教練之子鄭丞佑 地板、跳馬2連霸

鄭丞佑（左）在114年全中運，奪國男組地板、跳馬雙金，令父親鄭焜杰（右）與有榮焉。（全中運提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕剛結束世界中學生U15運動會，台北大同高中國中部的鄭丞佑馬不停蹄再戰114年全中運，他今天在國男組地板、跳馬都奪金並完成2連霸，其中地板13.250分，也是生涯最佳，他本屆收下2金、1銀，令父親鄭焜杰與有榮焉。

剛從塞爾維亞回國，鄭丞佑起初還得花些時間調整時差，不過他比賽開始後就沒有疲倦感，他除了幫助大同高中國中部摘下團體銀牌，再來單項也有所突破，完成自己參加全中運的目標。他說：「這次表現很完美，順利完成地板與跳馬連霸，不只是拿到金牌，更是在壓力下還能穩定表現，控制得很好。」

請繼續往下閱讀...

鄭丞佑地板拿下13.250高分，突破個人新高，更展現充足的國際競爭力，他也希望能帶著這樣的成績，挑戰6月登場的亞青，期許能站上頒獎台。

身為國家隊教練的鄭焜杰，這次當然有到台南關心兒子比賽，但比賽時，鄭焜杰不會特地在旁關注，「主要是對他有信心，知道他一定可以有穩定表現！」

鄭焜杰以東京奧運鞍馬銀牌李智凱、巴黎奧運單槓銅牌唐嘉鴻為例，期許鄭丞佑未來在國際上也能以單項突破，他說：「難度4.8的套路，第一次突破13分，對他意義很大，接下來要更重視細節，持續挑戰國際舞台。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法