全中運桌球》4局擊退宿敵洪敬愷 郭冠宏生涯第3面全中運單打金牌到手

長榮中學郭冠宏為台南市留住高男單打金牌。（黃聖盛提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕台南市長榮中學好手郭冠宏，今天在主場優勢加持下，以3:1力退松山家商洪敬愷，奪下114年全中運桌球高男組單打金牌，也是他生涯第3面全中運單打金牌。

世界排名85的郭冠宏，前三輪分別擊敗曾子彧、劉謙叡、王偉祥，決賽面對世界排名133的洪敬愷，兩人日前才在全中運高男團體決賽第一點交鋒，當時小郭以直落三獲勝，但有兩局打到丟士。

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今天再度對決，戰況依舊緊繃，郭冠宏首局克服開局1:5落後，以9:7反超，隨後又在9:10逆境下連續化解2個局點後，靠著正手發球搶攻得手，13:11後來居上。

洪敬愷次局展開反撲，在4:3領先時打出一波7:1的攻勢，11:4扳回一城。

第3局是全場勝負關鍵，郭冠宏在開局3:6落後下，連續正手搶攻得手，以8:6反超，並以10:8率先聽牌，洪敬愷頂住壓力，連續化解4個局點追至12平。決勝時刻，洪敬愷正手拉球掛網，小郭隨後接發球反手擰拉得手，14:12驚險拿下。

第4局，郭冠宏乘勝追擊，9:0強勢開局後，11:1快意封王。

長榮高中郭冠宏本屆全中運奪下高男組單打金牌及團體銀牌。（黃聖盛提供）

郭冠宏表示，「很開心能留住金牌，在主場作戰還是有一點壓力，第3局在落後時，教練黃聖盛也提醒我改變接發球策略，相持時也要把路線打開。」

高女組單打決賽，淡江高中吳映萱在「國泰內戰」中以3:0擊退同樣擁有成人國手頭銜的彭郁涵，奪下生涯首面全中運單打金牌。

國男組單打，誠正國中林晉霆揮別日前在團體賽決賽第三點2:3遭南市忠孝國中余奕慶逆轉的陰霾，今天在單打決賽以11:4、11:8、11:8擊退忠孝國中頭號戰將鄭旻修，首度在全中運男單摘金。

國女組單打決賽，新竹縣自強國中陳祈韻則以3:1逆轉桃園市永豐高中呂函叡，勇奪個人全中運首面金牌。

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