NBA季後賽》湖人主帥瑞迪克暴怒對子弟兵飆髒話！詹姆斯賽後回應了

瑞迪克。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天在季後賽西部首輪G2擊敗灰狼,系列賽扳回一城,比賽來到第三節時,湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)為了激勵子弟兵,在場上直接暴怒飆髒話。

湖人此役半場打完取得58:43領先,但易籃後突然被灰狼打出一波7:0攻勢,此時瑞迪克馬上喊出暫停,同時向子弟兵大吼:「他X的現在是怎樣?天X的,你們他X的到底在幹嘛?拜託振作一點!」

JJ Redick cussing out everyone: "Time out. What the fuck is going on. Time out. Jesus fucking Christ, the fuck are you guys doing. Come on!" (almost sounds like Ant is going "yeah JJ yeah, in the background" — via TNT OT)



Thanks to the Redditor u/sewsgup for the video:… pic.twitter.com/KsLlmlld48