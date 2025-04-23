NBA季後賽》湖人主帥瑞迪克暴怒對子弟兵飆髒話！詹姆斯賽後回應了

瑞迪克。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天在季後賽西部首輪G2擊敗灰狼，系列賽扳回一城，比賽來到第三節時，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）為了激勵子弟兵，在場上直接暴怒飆髒話。

湖人此役半場打完取得58：43領先，但易籃後突然被灰狼打出一波7：0攻勢，此時瑞迪克馬上喊出暫停，同時向子弟兵大吼：「他X的現在是怎樣？天X的，你們他X的到底在幹嘛？拜託振作一點！」

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JJ Redick cussing out everyone: "Time out. What the fuck is going on. Time out. Jesus fucking Christ, the fuck are you guys doing. Come on!" （almost sounds like Ant is going "yeah JJ yeah, in the background" — via TNT OT）



Thanks to the Redditor u/sewsgup for the video:… pic.twitter.com/KsLlmlld48 — MrBuckBuck （@MrBuckBuckNBA） April 23, 2025

對於瑞迪克「突然暴怒」，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）賽後受訪時表示：「我們知道他時不時會對我們發飆，但我們需要知道的是傳達的內容，而非傳達訊息的方式。」詹姆斯還補充，他的高中教練當初也是會如此發脾氣。

儘管灰狼一度打出氣勢，但湖人仍穩住陣腳，在主場拿下關鍵一勝。賽後瑞迪克對於自己在比賽中暴怒，他表示為自家球員的反應感到驕傲，「我認為今晚的重點，就是把那個緊急開關再度開啟，讓大家重新進入備戰狀態。」

詹姆斯也表示：「我們回顧了第一戰中做得不夠好的地方，其實有很多地方沒做好。我們銘記在心，彼此督促，這場比賽打出更好的結果。」

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