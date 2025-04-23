中職》古林睿煬能否進入先發輪值 古久保認為關鍵在初登板表現

樂天桃猿日籍總教練古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天日本火腿台灣投手古林睿煬日職初登板，對上的是樂天金鷲，而中職樂天桃猿今晚則在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，樂天桃猿日籍總教練古久保健二表示，很期待古林睿煬的表現，畢竟是台灣出去的投手，多少都會幫他加油，如果今天能投出好成績，應該會直接進入先發輪值。

古林睿煬中職生涯對樂天桃猿先發15場，戰績7勝4敗、對戰防禦率2.36，古久保健二說，就跟之前王柏融旅日發展一樣，古林睿煬在日職能否成功，取決於是否能融入當地文化、食物、語言、練習時間、移動時間，以及一個禮拜有6場比賽，這些他能做出多少對應，還有球團對他有多少協助，

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古久保健二指出，古林睿煬的投球魅力在於直球強度、轉速、尾勁，只是日本跟台灣棒球文化稍微不同，日本打者的特徵也不同，不是全部打者都會揮大棒，這點也要注意。

談到日本職棒選手訓練環境，古久保健二說，團體練習時間是固定的，剩下的個人練習時間，設備和環境是非常充實的，以前他在日職晚上6點比賽，10點前結束，選手留下來練習，離開球場已超過深夜12點，球場周邊有室內練習場，內設3道打擊練習區，隔天早上11點又有選手會來打，個人練習時間可以自己去做。

中職能否複製日職模式，古久保健二說，之前他在富邦悍將擔任教練，從宿舍到球場全隊都坐巴士，當時球場設備沒那麼完善，比賽結束後又要坐巴士回到淡水，不是很方便，樂天桃猿都是選手自己來球場集合，要做其實可以是做得到的，只是設備和環境比較沒那麼齊全。

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