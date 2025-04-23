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全中運競技體操》突破低潮！廖奕淳直接橫掃5金當大贏家

2025/04/23 18:45

台北數位高中廖奕淳，進帳地板、高低槓、跳馬共3金，加上日前全能、團體雙金，單屆獲5金，在最後一屆全中運滿載而歸。（全中運提供）台北數位高中廖奕淳，進帳地板、高低槓、跳馬共3金，加上日前全能、團體雙金，單屆獲5金，在最後一屆全中運滿載而歸。（全中運提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕在生涯最後一屆全中運登場前，台北數位高中的廖奕淳狀況並不好，甚至覺得自己出現退步的跡象，不過她勇敢面對低潮，努力找出突破之道，在114年全中運競技體操高女組包辦個人全能、地板、高低槓、跳馬和團體5面金牌，成為本屆賽事的最大贏家。

廖奕淳經歷進入國訓中心的不適應，以及表現不進則退的低潮，努力尋找過去的自己，她說：「低潮時候，就覺得這不是我的實力，一定要趕緊調整回來，更專注在訓練中，希望自己能盡快回到應有的狀況。」

廖奕淳在全中運有設立目標，要成功做完所有比賽套路，最開心的是在地板拿下13.500分，獲得突破自己的好表現，唯一小遺憾是未成功做完所有比賽套路，且平衡木沒有晉級決賽。

廖奕淳生涯從國中、高中參加全中運共累積20面金牌，也算是一項相當難得的成就。

教練林祥威表示，本屆全中運是數位高中這群選手找回過往實力的經驗之旅，儘管包辦高女組所有金牌，但他認為，這只是選手應有實力，他期許選手能以此為出發點，繼續往前邁進，持續追逐名古屋亞運站上頒獎台的夢想。

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