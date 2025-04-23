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中職》統一獅該如何中止對中信兄弟4連敗？ 林岳平：去亂平野

2025/04/23 19:08

統一獅總教練林岳平刻意跑去對手牛棚鬧兄弟主帥平野惠一。（記者李惠洲攝）統一獅總教練林岳平刻意跑去對手牛棚鬧兄弟主帥平野惠一。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅本季對中信兄弟戰績1勝4敗，截止今天賽前正值對戰4連敗，賽前統一總教練林岳平使出大絕招：「去亂平野（惠一）！」

統一完成賽前練習後換中信為比賽做準備，林岳平把手邊事情忙完後，走出休息區探頭張望還頻頻詢問「平野咧？」，看到平野在牛棚觀看投手練投，立刻三步併兩步過去打招呼，平野發現林岳平跑來先是一愣，隨即有說有笑拉著林岳平走回內野。

平野指出，自從去年接任總教練後，發現統一只要對中信連敗，林岳平一定會來找他，企圖動搖球隊的士氣，「心理戰吧？每次大餅來找我，我們一定會輸球，之前就有過了，我當然要馬上把他趕走啊！他以前是投手，我以前是野手，感覺好像投打對決。」

平野認為，林岳平是很會動腦袋的總教練，感覺從比賽開始以前，就已經在跟對方決勝負，「其實總教練互相都在打心理戰，我不會輕易讓他看穿我的想法，而且大餅好像只對我們才會這樣，對其他球隊都不會。」

平野表示，林岳平是很好的總教練，想的不是只有自己球隊變強，而是如何讓台灣棒球整體變得更好，「我們除了在場上較勁，也經常分享一些東西，我很感謝他，也很尊敬他，希望我們一起加油。」

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