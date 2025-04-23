日職》巨人山崎伊織繳5局好投 開季連28局無失分平隊史紀錄

巨人先發右投山崎伊織自開季以來已經連續28局無失分，追平隊史紀錄。（取自產經體育）



田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天以2：0完封中日龍收下2連勝。當家26歲先發右投山崎伊織繳出5局0失分的好投，可惜無緣本季第4勝。山崎伊織自開季以來已經連續28局無失分，追平隊史紀錄，下一次先發有望創下新猷。

巨人先發右投山崎伊織與31歲中日右投柳裕也展開激烈的投手戰，山崎伊織首局雖然連續投出2次四壞球保送，但讓中田翔敲出三壘滾地球化解得點圈危機，之後連續2局投出三上三下，4局上被敲3安攻占滿壘，但他都順化險為夷，力保不失分。 山﨑伊織此役先發5局用103球，被敲5安無失分，另有3次三振和2次保送，防禦率仍是完美的「0」；柳裕也表現更好，主投5局無失分，只被敲出2支零星安打，三振和保送各2次，防禦率降至0.72。

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巨人直到8局下才靠著大城卓三的右外野2分砲突破僵局，本季第2轟出爐，最終就以2：0完封中日，8局登板中繼的大勢收下本季首勝，守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）進帳本季第7場救援成功。

山崎伊織開季前5場出賽都沒有失分，本季累積連續28局無失分，追平了高橋尚成在2007年所創下的隊史紀錄，央聯紀錄則是由1963年的阪神中井悅雄和2023年阪神村上頌樹的31局，西武平良海馬在2021年曾創下38局的洋聯紀錄，史上最長的開季無失分局數是1939年由阪急隊高橋敏所創下的38.1局。

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