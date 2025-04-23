中職》台南觀眾8031人 本季平日最高

統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅配合古林睿煬日職初登板在主場舉辦直播派對，加上台南市高中（職）以下學校本週因為舉辦全中運放假，讓今天台南進場觀眾達到8031人，連續兩天改寫本季台南球場平日票房新高。

統一獅連續2天在主場迎戰中信兄弟，由於台南市今年舉辦全中運，全市高中（職）以下學校提前開學，本週放假1週，昨天週二有7020人進場是台南球場本季平日最高票房，今天又有古林睿煬直播派對的拉抬，再以8031人改寫台南本季平日票房新高。

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統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

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統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

統一獅台南棒球場開放球迷進場觀看古林睿煬北海道火腿鬥士初登板比賽。（記者李惠洲攝）

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