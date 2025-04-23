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中職》兒時想加入棒球隊 「柚子同學」高承睿登大巨蛋開球

2025/04/23 20:30

台灣桌球新星「柚子同學」高承睿擔任樂天桃猿開球嘉賓。（記者林正堃攝）台灣桌球新星「柚子同學」高承睿擔任樂天桃猿開球嘉賓。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今晚樂天桃猿在大巨蛋主場賽事，邀請20歲台灣桌球新星「柚子同學」高承睿擔任開球嘉賓，「大谷德龍」余德龍蹲捕接球，高承睿給自己大巨蛋開球打95分。

高承睿透露，小時候就熱愛棒球，一度想參加少棒隊，只是選擇打桌球以後就專注練球，比較少機會接觸棒球，頂多偶爾到公園丟一下球。

專業在桌球，高承睿仍持續關注棒球比賽，包括中職和日職都會看，以前就很迷Lamigo桃猿，因為連霸時期真的超強，球團轉賣後他持續支持樂天桃猿至今，12強賽預賽對古巴和樂天隊日職巨人交流賽他曾到大巨蛋觀戰。

高承睿今天特地準備3顆球請陳晨威、林泓育、黃子鵬簽名，他開心地說，「很幸運有要到簽名。」他說，第1次來大巨蛋開球，主要是體驗，由於沒有站上過投手丘，原本希望不要丟挖地瓜就好，還好球沒落地。

高承睿是去年巴黎奧運國手，目前世界排名第27，他表示，接下來將備戰5月中旬世錦賽，希望這2、3個比賽可以把狀態調整到最好。

台灣桌球新星「柚子同學」高承睿擔任樂天桃猿開球嘉賓。（記者林正堃攝）台灣桌球新星「柚子同學」高承睿擔任樂天桃猿開球嘉賓。（記者林正堃攝）

台灣桌球新星「柚子同學」高承睿擔任樂天桃猿開球嘉賓。（記者林正堃攝）台灣桌球新星「柚子同學」高承睿擔任樂天桃猿開球嘉賓。（記者林正堃攝）

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