北海道直擊》初登板什麼狀況都遇到 古林睿煬：感受滿深刻的

古林睿煬。（北海道新聞提供）

〔特派記者龔乃玠／日本北海道報導〕日本火腿隊古林睿煬今在主場生涯初登板未獲隊友守備和打擊的支援，加上6局上遭淺村榮斗夯致命3分彈，跟優質先發以1個出局數擦肩而過，終場火腿隊以3：8吞下2連敗，古林吞下生涯首敗。

古林初登板的首局，三壘手清宮幸太郎接球失誤，錯失用雙殺幫古林化解危機的契機，讓樂天開啟3分大局。

請繼續往下閱讀...

古林不怪罪野手的守備瑕疵，將重點放在自己未能迅速進入狀況，「第一局上去心情比較亢奮，我自己壞球多，節奏也比較多，不會去野手。」

古林首局掉分後漸入佳境，原有機會繳出優質先發，6局上卻抓不到最後1個出局數，152公里火球被浅村榮斗的3分彈狙擊，單局失掉4分。

古林表示，之前知道淺村是很棒的打者，昨天也開轟，「我們有特別想說要怎麼去丟，他是很好的打者，很會掌握失投球，我想下次對到他 要再小心一點，更專注一些。」

「一個好投手要被打才會變更好，失敗是讓自己成長的方式。」古林表示，第1次面對日職選手，有非常多的經驗和感受，自己會好好消化，找出應對他們的方式，「我感受滿深刻的，什麼狀況都遇到了。」

今天有28461名觀眾湧入Es Con球場見證古林初登板，阿嬤、妻子和恩師林岳平老婆陳惠珊都到場，許多球迷也從台灣遠道而來，讓古林心懷感謝，「雖然在場上就是專注比賽，但我知道很多台灣球迷跑一趟來看，我會繼續加油，讓自己變得更好。」

古林也說，家人能見證首次出賽滿有意義的，可惜的是表現比較不好，希望下次能看到更好的他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法