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中職》威能帝化身「大巨蛋王者」 樂天戰績追上台鋼

2025/04/23 21:08

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿今天靠洋投威能帝繳7局無失分優質先發，加上打線敲出10支安打力挺，最終樂天在大巨蛋主場就以6：0擊敗台鋼雄鷹中止3連敗，目前兩隊已無勝差，台鋼勝率4成12，微幅領先樂天的4成勝率。

比賽前半段樂天局局有攻勢，1局下陳晨威安打再靠暴投、隊友滾地球進佔三壘，林子偉高飛犧牲打先馳得點，2局下張閔勛挨觸身球，馬傑森擊出內野滾地球造成二壘手林家鋐傳球失誤，兵不血刃攻得1分，接著林政華內野安打，成晉雙殺添得1分，但沒有打點。

3局下樂天攻勢再起，林子偉選到保送，靠盜壘和內野滾地球上到三壘，梁家榮適時安打帶有1分打點，4局下林政華敲出直擊右外野大牆的三壘安打，成晉、陳晨威、林子偉先後安打，樂天再添2分，取得6：0領先。

威能帝先發7局用96球，只被敲出2支零星安打，另有5K和1次保送無失分，拿下本季第3勝和單場MVP，本季他在大巨蛋先發2場全勝，總計13局投球無失分，防禦率是完美的零，呂詠臻、莊昕諺後援各投1局皆無失分順利守成。

陳晨威。（記者林正堃攝）陳晨威。（記者林正堃攝）

林子偉。（記者林正堃攝）林子偉。（記者林正堃攝）

梁家榮。（記者林正堃攝）梁家榮。（記者林正堃攝）

樂天完封台鋼。（記者林正堃攝）樂天完封台鋼。（記者林正堃攝）

樂天完封台鋼。（記者林正堃攝）樂天完封台鋼。（記者林正堃攝）

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