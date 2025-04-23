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TPBL》林書豪25分率國王例行賽封王M1 高錦瑋末節拿26分功虧一簣

2025/04/23 21:31

林書豪。（TPBL提供）林書豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕新北國王今踢館桃園台啤永豐雲豹，靠曼尼高拿32分、林書豪挹注25分，以114：109擋住雲豹末節反撲，除收下2連勝，例行賽封王魔術數字也來到M1。

兩隊此役開賽都在尋找手感，首節命中率都不到4成，國王帶著21：18些微優勢進入次節，隨後靠呂政儒在外線開火，一度領先多達9分，雲豹緊咬比分，倒數1分21秒黃鎮外線破網助隊追到只剩1分差，林書豪先跳出來幫助國王拉開差距，接著曼尼高飆進壓哨三分彈，國王打完前兩節取得54：48領先。

曼尼高上半場一人獨得20分、10籃板，呂政儒進帳12分，林書豪拿下7分，雲豹前兩節沒有人得分超過雙位數，以威廉斯9分最佳。

國王易籃後靠曼尼高、沃許本與桑尼3名洋將輪流得手，帶著83：72領先進入決勝節，前三節只拿4分的高錦瑋末節開局跳出來連拿8分，幫助雲豹追到只剩個位數落後，小高在倒數4分10秒妙傳王皓吉三分球破網，雲豹追到95：100。

高錦瑋末節手感火燙，最後3分17秒命中三分球幫助雲豹追到100：103，不過隨後林書豪也回敬一顆大號三分彈，只是接下來出現插曲，沃許本遭圖霸夾手因傷退場，圖霸吞下違反運動精神犯規，桑尼2罰1中、林書緯再拋投得手，國王再度回到9分領先。

高錦瑋隨後命中此節第5顆三分彈，接著在外線又被曼尼高犯規，小高3罰俱中，雲豹追到只剩3分差，接下來林書豪2罰都沒失手，林書緯2罰1中，但高錦瑋接下來又突破林書豪防守，飆進超高難度三分彈，也是此節第6顆三分球，不過林書豪還是穩穩把握罰球，國王終場就以5分差驚險收下勝利。

曼尼高拿全場最高32分，另有14籃板、5助攻，林書豪25分、9籃板、5助攻，桑尼挹注18分，沃許本拿下14分，呂政儒外線7投4中收下12分。

雲豹方面，高錦瑋30分其中有26分集中在第四節，威廉斯27分、15籃板，圖霸拿14分，克羅馬挹注10分。

曼尼高。（TPBL提供）曼尼高。（TPBL提供）

林書緯。（TPBL提供）林書緯。（TPBL提供）

克羅馬。（TPBL提供）克羅馬。（TPBL提供）

高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）

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