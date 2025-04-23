日職》古林睿煬一軍初登板為何搭配同齡捕手？新庄剛志賽後給出答案

古林睿煬。（北海道新聞提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿古林睿煬今天迎來日職生涯一軍初登板，但投5.2局就失掉7分（5分責失），苦吞首敗。今天先發捕手為與古林同樣僅24歲的吉田賢吾，他在比賽中也發生一次補逸失誤，賽後總教練新庄剛志也給出回應。

古林今天開賽就遭遇危機，連續投4顆壞球，第5球面對小深田大翔投出首顆好球，隨後被敲安遭攻佔一、三壘，接著三壘手清宮幸太郎又發生接球失誤，不只錯失雙殺化解半局機會，古林也掉日職首分，隨後吉田賢吾也發生捕逸，讓古林被樂天攻下3分大局。

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古林之後4個半局沒有掉分，6局上續投開局投出四壞，雖然連續解決2位打者，有機會以優質先發收尾，但古林與吉田賢吾的配球似乎被掌握，被代打鈴木大地擊出適時安打，再被昨天達成生涯300轟的淺村榮斗敲3分砲，單局再掉4分。

職棒3年級生的吉田賢吾，今天首度以第5棒捕手身份先發，雖然沒能幫助古林初登板奪勝，但在7局下敲出陽春砲。值得一提的是，從本月2日擊出生涯首轟以來，吉田賢吾的3發全壘打都是轟進右外野牛棚，這也讓新庄監督稱讚：「吉田君這樣的打擊，看得我都以為是落合（博滿）在打了。」

而談到為何選擇讓吉田在古林初登板擔任主戰捕手，新庄表示：「他配球不錯，接低角度進壘的球也很穩，整個人的氣勢也不一樣，所以就想讓他試試看。結果如果不是（清宮幸太郎）那個失誤沒抓到雙殺的話，他們兩個搭配到丟第4分前，其實表現得蠻不錯的。」

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