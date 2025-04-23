晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》古林睿煬一軍初登板為何搭配同齡捕手？新庄剛志賽後給出答案

2025/04/23 22:07

古林睿煬。（北海道新聞提供）古林睿煬。（北海道新聞提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿古林睿煬今天迎來日職生涯一軍初登板，但投5.2局就失掉7分（5分責失），苦吞首敗。今天先發捕手為與古林同樣僅24歲的吉田賢吾，他在比賽中也發生一次補逸失誤，賽後總教練新庄剛志也給出回應。

古林今天開賽就遭遇危機，連續投4顆壞球，第5球面對小深田大翔投出首顆好球，隨後被敲安遭攻佔一、三壘，接著三壘手清宮幸太郎又發生接球失誤，不只錯失雙殺化解半局機會，古林也掉日職首分，隨後吉田賢吾也發生捕逸，讓古林被樂天攻下3分大局。

古林之後4個半局沒有掉分，6局上續投開局投出四壞，雖然連續解決2位打者，有機會以優質先發收尾，但古林與吉田賢吾的配球似乎被掌握，被代打鈴木大地擊出適時安打，再被昨天達成生涯300轟的淺村榮斗敲3分砲，單局再掉4分。

職棒3年級生的吉田賢吾，今天首度以第5棒捕手身份先發，雖然沒能幫助古林初登板奪勝，但在7局下敲出陽春砲。值得一提的是，從本月2日擊出生涯首轟以來，吉田賢吾的3發全壘打都是轟進右外野牛棚，這也讓新庄監督稱讚：「吉田君這樣的打擊，看得我都以為是落合（博滿）在打了。」

而談到為何選擇讓吉田在古林初登板擔任主戰捕手，新庄表示：「他配球不錯，接低角度進壘的球也很穩，整個人的氣勢也不一樣，所以就想讓他試試看。結果如果不是（清宮幸太郎）那個失誤沒抓到雙殺的話，他們兩個搭配到丟第4分前，其實表現得蠻不錯的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中