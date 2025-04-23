TPBL》身體不適仍締聯盟2大紀錄 高錦瑋：我就只是想贏

高錦瑋。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕雲豹一哥高錦瑋儘管身體不適，今在面對國王一戰末節仍獨攬26分，率隊一度看見逆轉希望，他賽後表示，自己只是一心想要幫助球隊拿下勝利。

高錦瑋週末2連戰就是感冒上場，今仍戴著口罩出席記者會，賽後被問及身體狀況時說，「聽我的聲音就知道狀況沒有非常好，明天還是需要去看個醫生。」

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高錦瑋前3節只拿4分，第四節飆進6顆三分彈，單節獨得26分，一度幫助雲豹追到只剩3分差，可惜球隊最終仍以109：114敗下陣來。

高錦瑋除刷新聯盟單節得分紀錄，也成為聯盟本季首位總得分突破500分的球員，對於末節與林書豪的對決，小高說，「我就只是想贏，因為這場比賽對我們來說很重要，我就只是一心想要幫助球隊拿下勝利。」

雲豹吞下2連敗後以13勝17敗在聯盟暫居第6名，主帥查爾斯指出，此役兩隊進攻籃板是20：6的差距，國王3名洋將桑尼、沃許本與曼尼高就抓下12記進攻籃板，但他隨後也點出兩隊罰球數的懸殊。

國王此役罰球45投32中，雲豹18投16中，查爾斯說，「我不知道這季有沒有一場比賽是一隊的罰球數比對手多了27次，犯規是30：14的差距，這樣的比賽是很難贏球的，但我們在籃板的把握度應該要更好，也要努力在防守時盡量不犯規。」

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