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中職》兄弟再見暴投！獅隊中止對戰4連敗 林岱安靠守備拿單場MVP

2025/04/23 22:28

林岱安獲單場MVP。（記者李惠洲攝）林岱安獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天與中信兄弟鏖戰到第10局，靠黃恩賜再見暴投以3：2辛苦中止對戰4連敗，捕手林岱安靠4次精彩守備獲選單場MVP，寫下中職史上靠守備拿MVP的罕見紀錄。

林岱安1局上、3局上分別抓到企圖盜二、三壘的林書逸、宋晟睿，5局上布雷克三振林書逸後跪地快傳三壘，觸殺回壘不及的宋晟睿完成雙殺，連同3局上飛身接殺林書逸觸擊失敗的界外飛球，四度憑藉守備化解失分危機，「很難得用守備拿到MVP，連我自己都嚇到。」

林岱安指出，因為對戰已經4連敗，賽前總教練希望大家卯足全力拿下這場，中信打者這場攻擊很積極，讓布雷克投得很辛苦，他只能盡量抓好節奏，幫助投手多拿1個出局數，「5局上我判斷，他們中信不是要雙盜壘，只是要逼我出手傳球，因為瞄到三壘跑者有點出來，所以決定傳三壘。」

林岱安獲單場MVP。（記者李惠洲攝）林岱安獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

10局下突破僵局制黃恩賜在統一獅三壘有跑者下投出再見暴投。（記者李惠洲攝）10局下突破僵局制黃恩賜在統一獅三壘有跑者下投出再見暴投。（記者李惠洲攝）

10局下突破僵局制黃恩賜在統一獅三壘有跑者下投出再見暴投。（記者李惠洲攝）10局下突破僵局制黃恩賜在統一獅三壘有跑者下投出再見暴投。（記者李惠洲攝）

林靖凱跑回本壘致勝分。（記者李惠洲攝）林靖凱跑回本壘致勝分。（記者李惠洲攝）

統一獅中止對戰兄弟4連敗。（記者李惠洲攝）統一獅中止對戰兄弟4連敗。（記者李惠洲攝）

林岱安獲單場MVP。（記者李惠洲攝）林岱安獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

林岱安獲單場MVP。（記者李惠洲攝）林岱安獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

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