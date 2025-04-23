全中運》鼓山高中卡巴迪隊三年磨一劍勇奪高男組金牌締造校史

鼓山高中卡巴迪隊三年磨一劍，全中運勇奪高男組金牌締造校史。（鼓山高中提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2025年全國中等學校運動會，鼓山高中卡巴迪隊今傳捷報，一路過關斬將終於擊敗新竹市成德高中，勇奪全中運首面卡巴迪金牌，拿下高男組冠軍，也為高雄市代表隊再下一城。

鼓山高中卡巴迪隊成立於2022年，前身原為拔河隊，轉型初期困難重重，幸得凌依華教練全力投入教戰，從體能、規則、戰術到團隊合作，逐步教練成形，為隊伍奠定穩固基礎。自成軍以來，隊伍積極南北征戰、參與各項比賽，累積實戰經驗。

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卡巴迪為團隊體育項目，起源於南亞的印度、巴基斯坦和孟加拉，自1990 年亞洲運動會起，推廣成為亞運會正式比賽項目；全中運冠軍戰，高雄市鼓山高中對上強敵新竹市成德高中，戰況如預期十分激烈，鼓山高中團隊沉著應戰，連下兩局氣走對奪冠。

教練凌依華表示，此次全中運奪金，是學生平時接受非常嚴格的訓練與挑戰，才能夠在今天拿下金牌，是大家一起努力的成果；校長廖俞雲表示榮耀的背後，需感謝許多人，隊伍的日常訓練與出賽經費，幸有教育局與學校、家長的幫忙，見證學校首面全中運卡巴迪高男組金牌。

鼓山高中卡巴迪隊三年磨一劍，全中運戰況激烈，勇奪高男組金牌締造校史。（鼓山高中提供）

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