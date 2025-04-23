日職》全都怪我！古林睿煬首秀挨轟吞敗 吉田賢吾反省配球與捕逸

古林睿煬。（北海道新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟日本火腿的台灣火球男古林睿煬，今天迎接日職一軍首秀，對戰樂天金鷲主投5局失7分，5分為責失分，火腿終場以3：8不敵樂天，古林苦吞本季首敗。職業生涯首度先發蹲捕的同齡捕手吉田賢吾賽後受訪很自責，因為是自己的捕逸害到了古林。

古林睿煬開場連續投4顆壞球，第5球面對小深田大翔投出首顆好球，隨後被敲安遭攻佔一、三壘，在最需要守備幫忙之際，三壘手清宮幸太郎接球失誤，不只錯失雙殺化解半局機會，古林也掉了在日職首分，加上捕手吉田賢吾的捕逸，樂天把握機會猛攻3分大局，讓古林開局就陷入不利的局面。

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古林睿煬今天主投5.2局用104球，被敲9支安打，包括1發全壘打，失掉的7分當中有5分為責失分，另有5次三振和3次四壞球保送，防禦率為7.94。

吉田賢吾賽後受訪表示，包括自己的配球和捕逸以及隊友的守備失誤，都打亂了古林睿煬的投球節奏，應該要趁他的球速和力量還在的時候穩住局面，但自己卻出現這樣的失誤，首局用球數也過多，這是他需要反省的地方。

古林睿煬6局上遭樂天重砲淺村榮斗狙擊，挨了一發右外野3分砲，吉田坦言，那一球應該要配內角，若真的被打到，那全力挑戰內角會更好。

吉田賢吾在7局下敲出右外野陽春砲，本季第3轟出爐，吉田賢吾認為，今天打擊表現都無所謂了，輸球沒有任何藉口。

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