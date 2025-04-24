MLB》洋基53億明星左投7局無責失8K奪勝！ 「法官」雙安續當四割男

賈吉。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日靠著明星左投羅冬（Carlos Rodon）繳出7局無責失8K好投，加上「法官」賈吉（Aaron Judge）雙安帶領，終場以5：1擊敗守護者，中止2連敗。

洋基開賽就有攻勢，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）獲得保送，下一棒賈吉掃出直擊中外野全壘打牆的深遠飛球，形成三壘安打，擊球初速高達110.9英哩，幫助球隊先馳得點，接著貝林傑（Cody Bellinger）選到保送，高德施密特（Paul Goldschmidt）敲出長打再添1分，洋基「MVP三連星」成功連線。

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洋基2上攻勢再起，首名打者「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）選到保送並盜上二壘，後續萊斯、賈吉、高德施密特安打串聯，條紋軍單局進帳2分。

洋基今日先發投手為在2022年簽下6年1.62億美元（約新台幣53億）合約的羅冬，他在首局因隊友失誤失掉1分非自責分，之後一路投至7局退場都沒丟分，其中在4、6、7局演出三上三下。

洋基在第7局靠著威爾斯（Austin Wells）的長打再添1分保險分，終場以5：1拿下勝利。羅冬繳出7局無責失優質先發，狂飆8次三振，摘下本季第3勝。

賈吉今日4打數敲2安，進帳1打點、跑回1分，選到1保送，吞下1K，賽後打擊率上升至0.415，連續5場比賽有安打。



羅冬。（美聯社）

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