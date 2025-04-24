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MLB》傳接球後還是不舒服 道奇塞揚名投史奈爾暫緩牛棚練投

2025/04/24 09:22

史奈爾。（資料照，法新社）史奈爾。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕因左肩膀發炎進入15天傷兵名單的道奇兩屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），原本預計今天在小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）將進行第2次牛棚，但根據總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，史奈爾的身體狀況無法進行練投，因此取消。

目前32歲的史奈爾從美國時間3日起就已經待在傷兵名單，起初他在牛棚練投時就感覺肩膀痠痛，之後進行核磁共振（MRI）檢查後雖然僅發現發炎反應，但仍需在傷兵名單一度時間。

史奈爾美國時間週六進行受傷後第1次的牛棚練投，今日將進行第2次，但主帥羅伯斯表示，史奈爾昨日在傳接球後的身體感覺並不理想，因此取消了計畫，原本預計可能不用到小聯盟進行復健賽，但目前的情況可能需要至少1次的復健賽先發來觀察身體情況。

羅伯斯坦言，現階段他並沒有任何擔心，不過球團仍選擇讓史奈爾放慢腳步以利長遠規劃，「現在還是賽季前期，因此我們一點也不擔心，即便我們昨天和Blake討論完後，他也並未有擔心的神情。我們和Blake說，更重要的是賽季後段，如果他有任何不舒服，不要試著硬撐過去。」

道奇結束與小熊的2連戰後，將回到主場迎戰海盜，而史奈爾將會在球隊回到洛杉磯時再度檢查傷勢，羅伯斯表示，不管他們做了什麼，只要能讓史奈爾找回投球狀態，並讓不舒服的感覺消散，若在他同意的前提下都會開放嘗試，「現在的情況是當我們回到洛杉磯後，會由我們的醫師幫他檢查，讓他停止投球個幾天看看狀況如何，詳細情形就會比現在更加明瞭。」

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