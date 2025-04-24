晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》馬提延長賽再見安打！大都會橫掃費城人奪7連勝、戰績領先全聯盟

2025/04/24 10:11

大都會靠著馬提延長賽的再見安打，助隊成功橫掃費城人。（美聯社）大都會靠著馬提延長賽的再見安打，助隊成功橫掃費城人。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會與費城人3連戰的最後一場賽事，雙方呈現投手戰一路殺進延長賽，最終大都會靠著馬提（Starling Marte）的再見安打，幫助球隊以4：3拿下7連勝，在主場先後面對紅雀與費城人的系列賽皆橫掃對手，目前戰績18勝7敗領先全聯盟。

大都會在2局下半靠著貝提（Brett Baty）的本季首轟，突破費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）一棒攻下2分，不過費城人也在4上抓住皮特森（David Peterson）不穩的狀態，單局敲出4支安打追平比數，然而在此之後雙方打線熄火，正規9局結束仍以2：2平手。

10局上半進行二壘有人的突破僵局制，雖然狄亞茲（Edwin Díaz）三振掉了首名打者史瓦伯（Kyle Schwarber），但面對卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）被擊出安打帶有1分打點，隨後換上更換投手Max Kranick後成功止血。

下個半局輪到大都會的反攻，費城人也換上羅馬諾（Jordan Romano）上場後援，第1位打者索托（Juan Soto）靠著滾地球護送跑者上三壘，接著「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出深遠長打送回追平分，之後面對馬堤投出內角87英里（約140公里）的滑球被逮中，形成剛好越過二壘手的再見安打，幫助球隊拿下最後的勝利。

目前大都會在主場花旗球場（Citi Field）13場的比賽，僅僅只吞下1場敗仗，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，開季主場12勝1敗寫下大都會隊史的最佳成績，並以18勝7敗成為全聯盟戰績最佳的球隊。

大都會開季在主場13場比賽豪奪12場勝利，寫下隊史新高。（法新社）大都會開季在主場13場比賽豪奪12場勝利，寫下隊史新高。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中