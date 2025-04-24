MLB》馬提延長賽再見安打！大都會橫掃費城人奪7連勝、戰績領先全聯盟

大都會靠著馬提延長賽的再見安打，助隊成功橫掃費城人。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會與費城人3連戰的最後一場賽事，雙方呈現投手戰一路殺進延長賽，最終大都會靠著馬提（Starling Marte）的再見安打，幫助球隊以4：3拿下7連勝，在主場先後面對紅雀與費城人的系列賽皆橫掃對手，目前戰績18勝7敗領先全聯盟。

大都會在2局下半靠著貝提（Brett Baty）的本季首轟，突破費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）一棒攻下2分，不過費城人也在4上抓住皮特森（David Peterson）不穩的狀態，單局敲出4支安打追平比數，然而在此之後雙方打線熄火，正規9局結束仍以2：2平手。

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10局上半進行二壘有人的突破僵局制，雖然狄亞茲（Edwin Díaz）三振掉了首名打者史瓦伯（Kyle Schwarber），但面對卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）被擊出安打帶有1分打點，隨後換上更換投手Max Kranick後成功止血。

下個半局輪到大都會的反攻，費城人也換上羅馬諾（Jordan Romano）上場後援，第1位打者索托（Juan Soto）靠著滾地球護送跑者上三壘，接著「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出深遠長打送回追平分，之後面對馬堤投出內角87英里（約140公里）的滑球被逮中，形成剛好越過二壘手的再見安打，幫助球隊拿下最後的勝利。

目前大都會在主場花旗球場（Citi Field）13場的比賽，僅僅只吞下1場敗仗，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，開季主場12勝1敗寫下大都會隊史的最佳成績，並以18勝7敗成為全聯盟戰績最佳的球隊。

大都會開季在主場13場比賽豪奪12場勝利，寫下隊史新高。（法新社）

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