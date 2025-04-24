晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平當爸後首安出爐！ 關鍵時刻卻熄火、道奇苦吞2連敗

2025/04/24 10:03

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕喜迎愛女的道奇日本巨星大谷翔平，今天敲出當爸爸首支安打，不過球隊終場以6：7不敵小熊，苦吞2連敗。

兩隊前2局都沒得分，道奇3上展開攻勢，在1出局一二壘有人時，大谷敲出右外野安打攻佔滿壘，這是大谷升格父親後首次敲安，後續「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）掃出2分打點安打，率隊先馳得點。

小熊4下展開反撲，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出3分砲，直接逆轉戰局，不過道奇反攻來得很快，5上貝茲（Mookie Betts）掃出1分打點二壘安打扳平比數，接著T.赫南德茲再度建功夯出2分砲，道奇取得5：3領先。

道奇牛棚投手崔爾（Jack Dreyer）5下放火，丟出3次保送搞成滿壘，接著被史萬森（Dansby Swanson）敲安，雙方形成5：5平手，下一棒霍納（Nico Hoerner）敲出高飛犧牲打率隊超前，小熊的攻勢還沒結束，隨後阿姆斯壯敲安再下一城，小熊灌進4分大局，形成勝負關鍵。

道奇在6上靠帕赫斯（Andy Pages）的陽春全壘打追回1分，可惜後續在2出局二三壘有人時，大谷打出游擊飛球出局，無緣當英雄。

道奇之後未再得分，終場以1分之差輸球，大谷翔平今日5打數敲1安，吞下1次三振，賽後打擊率為0.261。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中