MLB》大谷翔平當爸後首安出爐！ 關鍵時刻卻熄火、道奇苦吞2連敗

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕喜迎愛女的道奇日本巨星大谷翔平，今天敲出當爸爸首支安打，不過球隊終場以6：7不敵小熊，苦吞2連敗。

兩隊前2局都沒得分，道奇3上展開攻勢，在1出局一二壘有人時，大谷敲出右外野安打攻佔滿壘，這是大谷升格父親後首次敲安，後續「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）掃出2分打點安打，率隊先馳得點。

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小熊4下展開反撲，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出3分砲，直接逆轉戰局，不過道奇反攻來得很快，5上貝茲（Mookie Betts）掃出1分打點二壘安打扳平比數，接著T.赫南德茲再度建功夯出2分砲，道奇取得5：3領先。

道奇牛棚投手崔爾（Jack Dreyer）5下放火，丟出3次保送搞成滿壘，接著被史萬森（Dansby Swanson）敲安，雙方形成5：5平手，下一棒霍納（Nico Hoerner）敲出高飛犧牲打率隊超前，小熊的攻勢還沒結束，隨後阿姆斯壯敲安再下一城，小熊灌進4分大局，形成勝負關鍵。

道奇在6上靠帕赫斯（Andy Pages）的陽春全壘打追回1分，可惜後續在2出局二三壘有人時，大谷打出游擊飛球出局，無緣當英雄。

道奇之後未再得分，終場以1分之差輸球，大谷翔平今日5打數敲1安，吞下1次三振，賽後打擊率為0.261。

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