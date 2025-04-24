中職》林詩翔回首來時路 「不能說不可思議，只能說我沒放棄」

林詩翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕23歲的台鋼雄鷹新一代守護神林詩翔，本季出賽8場共投9.1局無失分，戰績2勝0敗1中繼4救援、防禦率0、每局被上壘率0.75，表現相當亮眼，很難想像，業餘時期他只是名不見經傳的無名小兵。

林詩翔是台東阿美族人，兒時看到表哥、同學打棒球，他也加入三民少棒隊，在泰源青少棒時期擔任投、捕手和三壘手，由於身高不到160公分，球速不到120公里，加上力量不足導致揮棒吃力，他苦笑，「國中我只打4場比賽。」

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即使泰源青少棒時期成績一片空白，林詩翔畢業後依舊追隨表哥陳俊孝的腳步，進入國內青棒名門平鎮高中，沒有三兩三，千萬不要上梁山，他的高中同學是徐若熙、劉基鴻，隊友一堆怪物，林詩翔在球隊毫無存在感。

林詩翔常餵球給隊友打，教練覺得他丟得準，就讓他專職練投手，但球速還是不到120公里，於是建議他改練下勾，因不適應又拉高出手點變側投，「我在平鎮完全沒報名比賽，隊友太強了。」

讀完高二上學期，林詩翔為尋求上場機會，於是跟教練討論轉學，原計畫轉到成功商水，後決定到玉里高中發展，大一屆的學長曾頌恩同樣是從平鎮轉戰玉里，成功另覓一片天。

「轉學到玉里也沒有改變，真正的挑戰才要開始。」林詩翔說，來到玉里開始認識棒球，當時球隊教練有王光輝、蕭良吉和黃俊欽，他們一直給機會，有比賽就叫他丟，當時還是側投，球速有130公里，最快達135公里。

到了玉里，林詩翔親眼見證學長曾頌恩的蛻變，他說，曾頌恩非常努力，POWER很強，揮棒等級很高，球速比在平鎮還快，完全就是不一樣的球員，現在回想起來，他跟學長的歷程其實滿相似的。

林詩翔認為，他在玉里高中只能算普通球員，只是有機會比賽，如此而已，當時教練只要求他兩件事，控球、把投球動作做完整，升高三他又改成上肩投球，但球速還是出不來。

高中畢業林詩翔面臨抉擇路，要到國立大學名校還是名氣不響亮的私校打球，他選擇非傳統名校大同技術學院，原因是「想上場，我有兩次失敗經驗，在泰源和平鎮知道人外有人，幾乎沒機會下場比賽，大同環境沒有很好，但至少能比賽。」

林詩翔大一就成為主力球員，後來更成為球隊王牌投手，經舅舅陳智弘引薦，他在大三隨中信兄弟秋訓、春訓，向李振昌、鄭凱文、吳俊偉學習訓練方式，球速從137公里，進步到中職測試會的143公里，只是2022年首次選秀他仍名落孫山。

「很難過，覺得自己真的很爛。」林詩翔說，第1次選秀轉播從頭看到尾，結果讓他很失望，他在大四加倍努力練習，大專聯賽前夕每天練到晚上9點，並參加二軍交流賽提升曝光率，第2次測試會改變策略，減少變化球使用量，把球速丟出來，極速達147公里。

2023年選秀當天，林詩翔和阿嬤在家裡吃飯看選秀轉播，當時阿嬤頻跑廁所，因為太緊張了，前5輪未獲指名，此時林詩翔說，「阿嬤，第6輪以後要認真看喔，我應該會被選到。」結果，台鋼在第6輪指名林詩翔，他說，「阿嬤跳起來，真的跳起來耶，而且當場就哭了。」

林詩翔反倒沒有太多喜色，「高興一下下，隨之而來的是壓力，我要挑戰職棒了，到底能否站穩，坦白講我完全沒把握。」進職棒歷經冬盟、二軍賽事磨練，也服完4個月兵役，去年他在一軍出賽30場，戰績1勝1敗3中繼、防禦率4.15，今年表現更上一層樓。

今年成為台鋼新一代守護神，他笑說，很緊張，在牛棚準備就會緊張，上場腳還會發抖，覺得自己還不夠資格成為守護神，速球和變化球都還太嫩，「對手已經把我剖開研究了，每隊一定都在情蒐我，速球一定要更快，變化球要更強才行，才有辦法應付中職打者，挑戰現在才開始。」

林詩翔棒球歷程每個階段都有不同難關，關關難過關關過，回首來時路，他認為，不能說不可思議，「只能說我沒放棄，一定會有想放棄的時候，尤其是失敗時會懷疑自己，會往下沉淪，必須不斷告訴自己你還可以，這很難，因為你會一直撞到牆壁，然後只能選擇爬起來再戰。」

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