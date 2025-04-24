NBA季後賽》少塔圖姆沒差！塞爾提克靠J.布朗36分力退魔術拿2連勝

J.布朗。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管塔圖姆（Jayson Tatum）今天在東部季後賽首輪G2缺陣，衛冕軍塞爾提克靠著去年決賽的MVP J.布朗（Jaylen Brown）繳出36分、10籃板、5助攻的全能表現，以109：100拆解魔術，系列賽取得2：0領先。

塔圖姆前一場在第四節重摔造成右手腕不適，儘管當天仍打完全場，但他今天在賽前宣告缺陣，這是他加入塞爾提克後，生涯第1次缺席季後賽，也中斷連114場打季後賽的紀錄。

請繼續往下閱讀...

塞爾提克本季例行賽少了塔圖姆的戰績是8勝2負，而這2敗恰巧都是對上魔術，但兵多將廣的綠衫軍今天在首節靠著J.布朗獨拿12分，第二節又有波辛傑斯（Kristaps Porzingis）進帳10分，眾將輪番發揮，上半場打完取得50：47領先。

易籃後，J.布朗、D.懷特（Derrick White）的三分彈，助隊拉出10：0攻勢，J.布朗一人又有13分進帳，綠衫軍最多曾領先達15分，帶著81：71領先前進決勝節，儘管魔術靠著班切羅（Paolo Banchero）的進球一度追近到只差5分，但J.布朗總能適時進球還以顏色，尤其最後1分36秒的三分球命中，徹底熄對手反撲氣燄。

塞爾提克僅8人輪替，有5人得分達雙位數，J.布朗轟進5顆三分球、拿36分，波辛傑斯20分、10籃板，D.懷特17分、6籃板、5助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）11分、6助攻，年度最佳第六人派理查德（Payton Pritchard）拿14分。

魔術以班切羅（Paolo Banchero）的32分、9籃板、7助攻表現最佳，華格納（Franz Wagner）25分，接下來將回到奧蘭多迎戰塞爾提克，盼能扳回一城。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法